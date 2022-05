Carletto-Gruppe verlegt Sitz von Wädenswil nach Brunnen

Hertipark 70 neue Arbeitsplätze: Internationaler Spielzeughändler verlegt Sitz nach Brunnen Die Carletto-Gruppe bezieht die Gebäude der MMV Holding AG im Hertipark – 70 neue Arbeitsplätze. Josias Clavadetscher Jetzt kommentieren 31.05.2022, 12.57 Uhr

Das Firmengebäude der MMV Holding AG mit dem Büro-, Verwaltungs- und Verkaufstrakt (vorne) und dem Hochregallager (rechts hinten) wird zur Spielzeughochburg. Bild: Josias Clavadetscher

Ebenso überraschender wie erfreulicher Firmenzuzug nach Brunnen. Die Carletto-Gruppe verlegt ihren Sitz und ihre gesamten Aktivitäten ins Entwicklungsgebiet Brunnen Nord und bezieht im Hertipark das 2021 neu erstellte Firmengebäude der MMV Holding AG. Damit verbunden sind 70 bestehende Arbeitsplätze, die nach Brunnen verlegt werden.

Zurzeit hat die Carletto AG Sitz in Wädenswil. Weitere Logistikstandorte werden in Wollerau betrieben sowie mit der Carletto Deutschland GmbH in Nürnberg, dort für den deutschen und österreichischen Markt. Weiter ist eine Tochterfirma, die Carletto Asia Ltd., in Hongkong aktiv. Die Standorte in Nürn­berg und Hongkong werden beibehalten, die beiden anderen werden in Brunnen zusammengelegt.

Mehr als 34'500 Kunden in Zentraleuropa

Carletto ist seit ihrer Gründung von 1986 zu einem der führenden Spezialisten für den Aufbau und die Distribution von Markenspielwaren geworden. Sie ist ein leistungsstarker Partner des Spielzeughandels in ganz Europa. Carletto beliefert rund 4500 Kunden aller Grössen und unterschiedlichster Branchen. Dazu gehören der Spielwaren- und Buchhandel, Boutiquen und Warenhäuser in der Schweiz, Deutschland und Österreich sowie in weiteren Ländern. Carletto vertritt rund 50 Spielzeugmarken mit rund 14000 Artikeln. Auch werden mit «Artista» und «Game Factory» zwei Eigenmarken geführt.

Hertipark und MMV Holding haben 120 neue Arbeitsplätze realisiert Integrierter Bestandteil der für Brunnen Nord geltenden kantonalen Nutzungsplanung ist die Auflage, dass hier neben der Wohnnutzung ein genau definierter Anteil an Arbeitsplätzen geschaffen werden muss. Zeitweise herrschte öffentliche Skepsis, ob dies gelingen wird. Nun steht fest, dass bereits in der ersten Bauphase im Areal der ehemaligen Lagerhäuser 120 neue Arbeitsplätze geschaffen worden sind oder noch geschaffen werden (Lidl, bpp Ingenieure AG, Arztpraxis, ein Gewerbebetrieb, Carletto AG). Ebenso werden in dieser ersten Bauphase die Vorgaben bezüglich des preisgünstigen Wohnungsbaus eingehalten, vor allem mit dem Investor Swiss Life. Das neue Firmengebäude der MMV Holding AG war zuerst geplant als zentraler Standort für die Schlitter & Co. AG. Trotz geltender Verträge hat sich diese Absicht zerschlagen. Seither hat Markus Völkle, Präsident der MMV Holding AG, mit mehreren Interessenten verhandelt und im Neubau auch Zwischennutzungen ermöglicht. Er sei aber immer überzeugt gewesen, «dass es mit einer nachhaltigen Lösung klappen wird». Es brauche einfach Geduld, Zuversicht und Beharrlichkeit. (cj)

Die Carletto-Gruppe war schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem neuen Standort. Die bisher genutzten Lager- und Logistikflächen sind ihr wegen Eigengebrauchs des Eigentümers gekündigt worden. Im Zeitraum von zwölf Monaten habe man mehr als 20 Standorte geprüft und auch verschiedene Vorprojekte verfolgt. Ein bereits weit fortgeschrittenes Projekt für einen eigenen Bau in Ausserschwyz sei an «der Bürokratie der Baurechtsgeber» gescheitert, erklärte die Firma gestern. Für Brunnen habe man sich auch entschieden, weil hier ein so gut wie betriebsbereites Objekt zur Verfügung stehe. Man sei glücklich, «den idealen Standort gefunden zu haben», wird erklärt. Auch wird betont, dass man mit der MMV Holding AG eine engagierte, auf Partnerschaft ausgerichtete und an langfristiger Zusammenarbeit interessierte Vermieterin gefunden habe.

Die Carletto-Gruppe wird in Brunnen rund 7000 Quadratmeter Nutzfläche beziehen. Dazu gehören Lager-, Büro- und Showroom-Flächen sowie das digitalisierte Hochregallager mit einer Kapazität von 10300 Paletten.

Betriebsaufnahme ist 2024 geplant

Zurzeit wird Carletto nun die Innenausstattung für die Büros, den Showroom, die Technologie für die Lager und den Betrieb planen. Man geht davon aus, dass der Umzug und die Betriebsaufnahme am neuen Standort im ersten Quartal 2024 erfolgen können.

