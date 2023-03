Hoch-Ybrig: So soll die neue Bergstation aussehen

Hoch-Ybrig Der Gestaltungsplan für die neue Bergstation liegt auf Läuft alles nach Plan, soll die neue Bahn ab 2026 fahren. Bei den Bergbahnen ist man zuversichtlich. Sie erwartet bis im Mai die Baubewilligung des Bundesamts für Verkehr. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 15.03.2023, 10.25 Uhr

In Unteriberg wurde bereits die Teilrevision Nutzungsplanung Seilbahn Weglosen-Seebli an der Urne angenommen, in Oberiberg die Teilrevision Nutzungsplanung Seilbahnen. Nun liegt in Oberiberg die Änderung des Gestaltungsplans Hoch-Ybrig, Station Nord, für die Bergstation Luftseilbahn Weglosen-Seebli, Hoch-Ybrig, bis am 30. März öffentlich auf.