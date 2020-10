Fährt die Bahn ins Hoch-Ybrig im nächsten Sommer noch? Betreiber, Landbesitzer und Gemeinde feilschen um die Zukunft Die Anlagen im Hoch-Ybrig müssen neu konzessioniert werden. Im Moment ist nicht klar, ob die Laucherenbahn von Oberiberg ins Hoch-Ybrig im Sommer 2021 noch fährt. Andreas Seeholzer 19.10.2020, 14.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Laucherenbahn kreuzt in Oberiberg die Ibergereggstrasse. Bild: Andreas Seeholzer

Im Vorverkauf von Ybrig Tourismus für die Sommersaison 2021 ist die Laucherenbahn von Oberiberg nicht aufgeführt. Viele im Ybrig wissen nicht, warum das so ist. Auf der Gemeindeverwaltung laufen die Drähte heiss. Wendelin Keller, Geschäftsleiter und Inhaber von 51 Prozent der Aktien der Ferien- und Sportzentrum Hoch-Ybrig AG, sagt: «Wir können die Laucherenbahn nicht in die Jahreskarte einbeziehen, wenn wir kein Durchleitungsrecht haben.»

Der Konzessionsvertrag der Laucherenbahn läuft 2021 ab. Das Bundesamt für Verkehr verlängert die Konzession nur, wenn die Bahnbetreiber mit allen betroffenen Landeigentümern das Überfahrtrecht vertraglich geregelt haben. Und hier liegt das Problem: Auf der einen Seite des Konflikts steht die Ferien- und Sportzentrum Hoch-Ybrig AG, auf der anderen Landbesitzer, deren Land von der Sesselbahn überquert wird. Seit fast einem Jahr wird verhandelt – ohne Resultate.

Im Moment ist nicht klar, ob die Bahn von Oberiberg ins Hoch-Ybrig im Sommer 2021 noch fährt. Bild: PD

Sven Kälin, Wirt des Bergrestaurants Laucheren, schüttelt den Kopf: «Wenn die Bahn auf die Laucheren nicht mehr läuft, hat Oberiberg ein Problem: Viele Besitzer von Ferienwohnungen wandern ab.» Dies bestätigt auch ein Gast im Restaurant, der in Oberiberg wohnt: Ohne die Laucherenbahn und den damit verbundenen direkten Zugang ins Gebiet der Ferienund Sportzentrum Hoch-Ybrig AG würde er nicht mehr in Oberiberg wohnen wollen.

Oberallmeind im Boot – Genossame noch nicht

Die Oberallmeindkorporation Schwyz (OAK) hat kürzlich über ihr Gebiet mit der Ferien- und Sportzentrum Hoch- Ybrig AG den Grunddienstbarkeitsvertrag erneuert. Dieser stammte von 2004 und wurde nun bis 2065 verlängert. Der Vertag betrifft fast alle Anlagen im Hoch-Ybrig – ausser der Laucherenbahn. Das meiste Land der Laucherenbahn, mit dabei auch der Parkplatz, gehört der Genossame Ybrig. Und hier liegt der Hund begraben: «Wir haben seit 2012 keinen Vertrag für das Überfahrtsrecht mit der Genossame Ybrig», sagt Wendelin Keller. Konkret: Die Genossame wollte einen Teil des Parkplatzes überbauen, Keller braucht die Parkplätze aber für seine Gäste. Aktuell ist es so, dass bei der Hoch-Ybrig AG ein Vorschlag vorliegt, womit die Bahn fünf Prozent der Parkeinnahmen an die Genossame Ybrig zahlen soll. Doch Keller winkt ab und sagt: «Wir bezahlen ja einen Pachtzins.» Die Genossame Ybrig ist sich mit der Ferien- und Sportzentrum Hoch-Ybrig AG zur Konzessionsverlängerung also noch nicht einig.

Einer hatte keine Zeit

Nicht einig geworden ist die Hoch-Ybrig AG auch mit drei privaten Landbesitzern. «Die Hoch-Ybrig AG möchte als Bittstellerin für 45 Jahre mit den Grundeigentümern neue Verträge abschliessen », sagt einer der Landbesitzer, der nicht namentlich genannt werden will. «Dabei hat sie sich noch um gar nichts bemüht. Die AG sitzt nicht mal an einen Tisch mit den Eigentümern. Sie macht keine einfachsten Pläne, die doch nötig sind, um überhaupt zu sehen, um was es geht. Jetzt redet man bereits von der Stilllegung der Sesselbahn.» Wendelin Keller sagt, dass er mit allen Landbesitzern «ausser einem» persönlichen Kontakt gehabt habe. Und warum ist er mit diesem einen nicht zusammengekommen? «Er hatte einfach keine Zeit», sagt Keller, «ich habe es schon sechs Mal versucht.» Er stehe jederzeit, an sieben Tagen die Woche, dafür bereit, die Sache mündlich zu verhandeln. Bei der Konzessionsverlängerung gehe es um dieselben Verträge, die schon 1998 angepasst worden seien. «Damals haben alle unterschrieben, ohne Probleme.» Keller glaubt, dass die Vertragsverlängerung bis 2065 ein Problem darstellt. «Doch die Vertragsdauer liegt nicht in unseren Händen, sie wurde durch das Bundesamt für Verkehr festgelegt.» Ein weiterer Punkt der Verhandlungen sind die Abgeltungen, die für Überfahrtsrechte bezahlt werden müssen. Diese sollen nun durch eine Schätzungskommission festgelegt werden. Zurzeit versucht Walter Marty, Gemeindepräsident von Oberiberg, eine Lösung herbeizuführen. Ziel sei es, dass die Bahn laufe: «Es wäre das Schlimmste für Oberiberg, wenn es zu keiner Lösung kommt.»