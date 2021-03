Hoch-Ybrig Illegale Ski-Terrassen: Schwyzer Arbeitsinspektoren intervenieren Ein Restaurant im Hoch-Ybrig hat für seine Gäste kurzerhand eine «Terrasse vor der Terrasse» inklusive Tisch und Liegestühle hergerichtet. Das kantonale Amt für Arbeit hat am Dienstagabend reagiert. Bote der Urschweiz 03.03.2021, 09.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tische und Bänke vor einer Alpwirtschaft im Hoch-Ybrig. Leserbild: Höfner Volksblatt

(asz) Seit letztem Sonntag sind die Terrassen wieder schweizweit geschlossen. Es dürfen also keine Sitzgelegenheiten angeboten werden. Nun scheinen es aber einige Betreiber mit den Vorschriften nicht so genau zu nehmen, wie am Dienstagmorgen ein Augenschein im Hoch-Ybrig zeigte.