Sattel-Hochstuckli AG: CEO Theo Baumann verlässt Unternehmen

Schwyz Nächster Abgang in Sattel: Bahn-Chef Theo Baumann kündigt nach nur zwei Jahren Sattel-Hochstuckli AG: Theo Baumann war bereits der vierte Geschäftsführer innerhalb der letzten zehn Jahre. Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 23.03.2022, 09.43 Uhr

Rückblick: Vor zwei Jahren feierte man noch die Stabübergabe vom alten Geschäftsführer Marcel Murri (links) zum neuen CEO Theo Baumann (Mitte). Jetzt muss Martin Ulrich, Verwaltungsratspräsident der Sattel-Hochstuckli AG (rechts), die Stelle erneut besetzen Bild: PD

Die Sattel-Hochstuckli AG kommt nicht zur Ruhe. Erst im letzten September kam es im Verwaltungsrat zum Eklat. Die VR-Mitglieder Thomas Küchler und Beat Baumann legten ihr Amt per sofort nieder. Patricia Lustenberger kündigte ihren Rücktritt per diesen Sommer an. Rückblende: Grossaktionäre und Gemeinderäte hatten insbesondere gegen die Wiederwahl von Thomas Küchler, CEO der Südostbahn, opponiert. Dieser sagte damals im «Boten»: «Ich habe gesagt, dass ich Ross und Reiter nennen werde.»