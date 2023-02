Hochkreisel Brunnen: Gegner fühlen sich hintergangen

Hochkreisel Gegner fühlen sich hintergangen: Der Aufstand gegen das Goldene Kalb von Brunnen Der geplante Hochkreisel sei unnötig, behauptet ein Komitee und droht mit jahrelangen Rechtsstreitigkeiten. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 01.02.2023, 09.17 Uhr

So hoch würden Busse oder Autos künftig auf dem Hochkreisel verkehren, wurde am Montag kritisiert. Bild: Jürg Auf der Maur

Die Opposition gegen das geplante und an der Volksabstimmung in der Gemeinde Ingenbohl zwar knapp, aber doch gutgeheissene Hochkreiselprojekt lässt nicht nach. Im Gegenteil, am Montag trat eine breite Gegner-Allianz in Schwyz mit einem Alternativprojekt – «Kreisel+» – an die Öffentlichkeit.