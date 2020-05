Hochspannung in Küssnacht: Drei Neue buhlen am 17. Mai um einen Sitz im Bezirksrat Die SVP und ein Parteiloser peilen den CVP-Sitz im Bezirksrat an. Auch ein Regierungsrat und Richter werden gewählt. Wir klären die wichtigsten Fragen Niels Jost 08.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Das dicke Abstimmungscouvert mag manche erschrocken haben. Denn es geht gleich um mehrere Ämter: Regierungsrat, Bezirks- und Kantonsrichter, Vermittler, Rechnungsprüfer sowie Bezirksräte. Letztere stehen in Küssnacht im Fokus. Sechs der sieben Sitze gilt es zu vergeben. Zudem steht das Amt des Landschreibers zur Wahl.

Spannend ist die Ausgangslage vor allem wegen drei neuen Kandidaten: Sibylle Hofer (CVP), Roland Müller (SVP) und Philipp Räber (parteilos).

Wird jemand gewählt, dürfte er oder sie das Ressort Bildung des zurücktretenden Emil Gnos (CVP) erben. Zur Wiederwahl als

Bezirksräte stellen sich Petra Gamma (CVP, Soziales und Gesellschaft), Roman Schlömmer (FDP, Planung, Umwelt und Verkehr) und Oliver Ebert (FDP, Statthalter). Weitere zwei Jahre wollen auch Peter Küng (FDP, Säckelmeister) sowie Armin Tresch (CVP, Bezirksammann) in der Exekutive politisieren. Auch Marc Sinoli (FDP) möchte weitere vier Jahre als Landschreiber tätig sein.

Der Bezirksrat setzt sich aktuell wie folgt zusammen: 3 CVP, 3 FDP, 1 SVP. Schafft es die CVP, ihren Sitz zu verteidigen, bleibt alles beim Alten. Bei einem Sieg der SVP würde sie neu zwei Sitze halten, die FDP wäre die stärkste Kraft. Die Freisinnigen unterstützen denn auch den Kandi­daten der Volkspartei. Stärkste Partei wäre die FDP auch dann, wenn der parteilose Philipp Räber den Einzug schaffen würde. Die SP und die GLP stellen keine Kandidaten.

Für die Gehälter des Bezirksrats stehen 382000 Franken zur Verfügung. Dies entspricht der Gesamtsumme für die sieben Mitglieder, welche sich total 205 Stellenprozente teilen. Die Pensen der einzelnen Exekutivmitglieder betragen zwischen 25 und 35 Prozent. Sprich: Ein Bezirksrat verdient zwischen 46600 und 65200 Franken.

Einer der drei neuen Kandidaten dürfte das Ressort Bildung erben. Der Vorsteher dieses Ressorts ist in einem 25-Prozent­-Pensum für die strategische Führung der Volksschule inklusive Musikschule zuständig sowie für die ausserschulische Betreuung, Bildung und Beratung wie das Chinderhuus oder die Erwachsenenbildung.

Unterschiedlicher könnte das Berufsprofil der drei «Frischen» kaum sein. Sibylle Hofer (49, Merlischachen) ist gelernte Kauffrau Tourismus und hatte Leitungsfunktionen in verschiedenen Firmen der Reisebranche inne. Roland Müller (44, Küssnacht) ist gelernter Automechaniker und arbeitet im Air Operation Center der Luftwaffe in Dübendorf. Philipp Räber (36, Merlischachen) ist gelernter Zimmermann und Landwirt und arbeitet als Transportsanitäter für die Rettungsdienste Schwyz und Küssnacht. Privat ähnelt sich das Trio mehr: Alle engagieren sich im und rund um das Dorf, sind verheiratet und haben drei (Müller und Räber) respektive zwei Kinder (Hofer).

Hochspannung verspricht auch der zweite Wahlgang für den letzten Sitz im Regierungsrat. Mit dem ehemaligen Bezirksammann Michael Fuchs ist ein Küssnachter in den Startlöchern. Der SP-Politiker tritt

gegen den Schwyzer Sandro Patrierno von der CVP an. Zur Kampfwahl kommt es ebenso bei den Küssnachter Kantonsrichterinnen: Hier treten Illaria Beringer (CVP) und Pia Christen (FDP) an. Des Weiteren werden sechs Bezirksrichter, sechs Rechnungsprüfer sowie Vermittler und stellvertretende Vermittler gewählt.

Der Bezirk Küssnacht orientiert sich hier am Kanton Schwyz. Gestützt auf eine Umfrage bei den Parteien hat sich der Regierungsrat Ende März für die Durchführung der Wahlen entschieden. Die Vorteile würden überwiegen: Das Gesetz erlaube eine Durchführung der Wahlen, die briefliche Stimmabgabe sei ohne gesundheitliche Risiken möglich und verlängerte Amtsperioden oder Notlösungen könnten verhindert werden. Für die Auszählung der Stimmen müssten allerdings die Schutzmassnahmen des Bundes zwingend eingehalten werden. Und: Die Urnen bleiben am Abstimmungssonntag geschlossen.