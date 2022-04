Massnahmen zum Hochwasserschutz am Lauerzersee. Video: Janine Schaub/Tele 1

Hochwasserschutz Schwyzer Regierung will kein Wasser mehr aus Lauerzersee ablassen Kanton beschliesst Massnahmenpaket für besseren Hochwasserschutz am Lauerzersee. 28.04.2022, 11.42 Uhr

Im Talkessel von Schwyz eingebettet liegt der Lauerzersee. Eine tektonische Rippe trennt ihn in zwei Becken. Er ist nicht reguliert und bildet ein natürliches Rückhaltebecken mit einem erheblichen Retentionsvermögen. Bild: PD

Mit einem Bündel von verschiedenen Massnahmen will der Kanton Schwyz den Hochwasserschutz am Lauerzersee verbessern, wie die Staatskanzlei in einer Mitteilung schreibt. Dazu würden die eigene Vorsorge der Grundeigentümer, Beratungsleistungen durch den Kanton, der Ausbau der Seeweren an neuralgischen Stellen, auf längere Frist gezielte Massnahmen auf der Kantons- und Nationalstrasse sowie raumplanerische Massnahmen im Siedlungsgebiet zählen. Die ebenfalls geprüfte Seeregulierung lasse sich aufgrund der geltenden Umweltschutzvorschriften nicht realisieren. (dvm)