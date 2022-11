Holland Tonnenweise Koks geschmuggelt? Spezialeinheit verhaftet 60-jährigen Schwyzer Wegen Verdachts auf Drogenhandels und Geldwäscherei im grossen Stil hat die Polizei in Rotterdam einen Geschäftsmann und zwei Partner verhaftet. Die Spuren führen in den Kanton Schwyz. Geri Holdener Jetzt kommentieren 10.11.2022, 10.09 Uhr

Der 60-Jährige wird in Handschellen abgeführt, nebenan sein Mercedes mit Schwyzer Kontrollschildern. Bild: Screenshot Newsportal alblasserdamsnieuws.nl

Ein Zugriff wie im Gangsterfilm: Angehörige einer Interventionseinheit der Rotterdamer Polizei haben am Samstag in einem östlichen Vorort in einer koordinierten Aktion einen 60-jährigen Mann verhaftet. Gleichzeitig klickten in Den Haag bei zwei Männern die Handschellen.

Der 60-jährige Alex R., wie er in den holländischen Medien genannt wird, war im Haus seiner Freundin, als die Sondereinheit hereinstürmte. Der Mann wurde von vermummten Polizisten abgeführt, während die Spurensicherung das Gebäude und die Güselkübel im Freien durchsuchte. Die Polizei transportierte nach einer Inspektion auch sein schneeweisses Mercedes-Cabrio ab.

Die Behörden wurden hellhörig

Der Verhaftete und seine Geschäftstätigkeit sind einschlägig bekannt. Das macht ihn zur Zielscheibe. Im Sommer 2021 sollen Kriminelle ein Haus in die Luft gesprengt haben, in dem sich R. oft aufhielt, berichtet das lokale Nachrichtenportal Alblasserdams Nieuw.

Auch die Behörden schienen damals hellhörig geworden zu sein. Warum haben kriminelle Kreise ausgerechnet einen Mann im Visier, der seinen Wohnsitz in den Kanton Schwyz verlegt hat und hier geschäftet? Damals war auch ein Holländer verschleppt worden, wobei die Ganoven offenbar den Falschen erwischt hatten. Man geht davon aus, dass Alex R. das Ziel der Entführung gewesen wäre.

Am Mittwochmorgen gab die Staatsanwaltschaft von Alblasserdam Details zum Polizeieinsatz vom Samstag bekannt. Auf der Webseite von Alblasserdams Nieuw wird ein Polizeisprecher zitiert:

«Unmittelbar nach den Festnahmen wurden die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. Auch wertvolle Waren und Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Beschlagnahmte Datenträger wie Telefone und Computer werden derzeit untersucht.»

Sicher 14 Tage lang würden Alex R. und zwei weitere Verdächtige, ein 55-jähriger Geschäftspartner und dessen 27-jähriger Sohn, in Haft bleiben. Es gehe um den Verdacht auf Drogenhandel und Geldwäscherei. Die Untersuchungsbehörden sollen gegen R. auch wegen einer abgefangenen Kokainlieferung – 1,9 Tonnen – im Hafen von Antwerpen ermitteln.

Im Vorort Alblasserdam kam es in den letzten Jahren wiederholt zu blutigen Zwischenfällen. Regelmässig scheint R. darin verstrickt zu sein. Leute aus seinem Umfeld wurden gemäss Presseberichten mit dem Tod bedroht, man hat auf ihre Häuser geschossen, Feuer gelegt, Sprengsätze montiert. In diesen Fällen war Alex R. in der Opferrolle, seine Verhaftung rückt nun einiges in ein anderes Licht.

Zwei Verhaftete wohnen im Kanton Schwyz

Auch wenn sich der gebürtige Holländer R. in seiner Heimat aufgehalten hat, seinen Wohnsitz hat er im äusseren Kantonsteil von Schwyz, wie ein Blick ins Handelsregister zeigt. Der sichergestellte Mercedes ist auf seinen Namen beim Schwyzer Verkehrsamt eingelöst. Der verhaftete 55-jährige Geschäftspartner hat seinen Wohnsitz ebenfalls in Ausserschwyz, gemäss Informationen, die «dem Boten der Urschweiz» vorliegen.

Der Wagen wird durch die Polizei weggebracht. Bild: Screnshot alblasserdamsnieuws.nl

Der Name von Alex R. taucht in drei aufgelösten oder sich in Liquidation befindenden Firmen im Kanton auf. Eine AG aus seinem Hause spezialisierte sich gemäss Firmenbeschrieb unter anderem auf «Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art». Die holländische Nachrichtenwebseite «ad.nl» schreibt, der 60-Jährige habe vor nicht allzu langer Zeit eine Haftstrafe in Deutschland verbüsst. Er sei beim Schmuggeln einer kleinen Menge Betäubungsmittel erwischt worden.

Geht es bei den laufenden Ermittlungen auch um Aktivitäten im Kanton Schwyz? Darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Die Schwyzer Kantonspolizei verweist für Auskünfte auf die Strafverfolgungsbehörden in den Niederlanden.

