Campingplatz-Neubau in Hopfräben in Brunnen gestoppt

Hopfräben Campingplatz-Neubau in Brunnen gestoppt: Bundesgericht spricht Machtwort In der Hopfräben in Brunnen darf kein neuer Campingplatz gebaut werden, weil er die Revitalisierung des Muotadeltas gefährdet ist. Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Das Muotadelta soll in der Hopfräben in Brunnen revitalisiert werden, verlangt das Bundesgericht. Ein neuer Campingplatz würde das erschweren. Bild: Erhard Gick

Der Bezirk Schwyz wollte als Eigentümer der Liegenschaft den Campingplatz Hopfräben in Brunnen neu bauen. Geplant waren ein neues Betriebsgebäude mit Bistro, öffentlichem WC und einer Betriebswohnung, Nebengebäude mit Geräte- und Waschraum sowie Garage für die Betriebsleitung. Zudem sollten die internen Erschliessungsstrassen, Standplätze, Abgrenzungen, technische Installationen und Sicherheitseinrichtungen erneuert werden. Diese Pläne muss der Bezirk nun begraben. Das Neubauprojekt behindere die erforderliche Revitalisierung des Muotadeltas. Das Bundesgericht hat zwei Beschwerden der Naturschutzorganisationen Pro Natura, WWF Schweiz, Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und des Schweizer Vogelschutzes gutgeheissen.

Der Gemeinderat Ingenbohl wird aufgefordert, den Gewässerraum am rechten Ufer der Muota im Bereich des Muotadeltas (im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung gelegen und an das Flachmoorobjekt von nationaler Bedeutung grenzend) zu vergrössern und neu festzulegen. Der am rechten Ufer der Muota festgelegte Gewässerraum von 15 Metern ab der Uferlinie sei unzureichend. Er müsse mindestens 55 Meter betragen, rechnete das Bundesgericht aufgrund der Gesetzesbestimmungen aus. Nur schon aus diesem Grund müsse die Beschwerde gutgeheissen werden.

Muotadelta muss revitalisiert werden

Das Bundesgericht geht einen Schritt weiter. Das Muotadelta gehöre zu den bedeutendsten in der Schweiz. Allerdings sei es durch Korrekturen sowie Bauten eingeschränkt worden. Eine Revitalisierung sei gerade im Hinblick der Erhaltung der vom Aussterben bedrohten Muota-Seeforelle von grosser Bedeutung. Zu dieser Revitalisierung müsse der dafür notwendige Raumbedarf gesichert werden. Im Gebiet Hopfräben bestehe Raum für die Wiederherstellung eines naturnahen Deltas. Die bestehenden Nutzungen wie Campingplatz oder Kiesverladehafen seien keine unüberwindbaren Hindernisse, da sie trotz Besitzstandgarantie verlegt oder aufgehoben werden können.

Das Muotadelta in Brunnen soll im Bereich des Campings und des Kiesverladehafens revitalisiert werden. Bild: Erhard Gick

Gerade Behörden haben laut Bundesgericht die Pflicht, «bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu prüfen, ob bestehende Beeinträchtigungen des Schutzgebietes vermindert oder behoben werden könnten». Mit dem Bauprojekt für den Campingplatz biete sich eine solche Gelegenheit. Insofern müsse ein Revitalisierungsprojekt für das Muotadelta vorangetrieben werden.

Das Bundesgericht spricht auch deutliche Worte zum Bezirk als Träger der Hoheit über die fliessenden Gewässer und somit mit einer besonderen Verantwortung für diese fliessenden Gewässer belegt. Die neuen Bauten schränkten die Revitalisierungsmöglichkeiten erheblich ein. Die dafür nötigen Investitionen würden auch eine künftige Verlegung oder Aufhebung des Campingplatzes erschweren. Es wäre stossend, so das Bundesgericht, wenn der Bezirk «die bundesrechtskonforme Gewässerraumfestlegung unterlaufen und die Revitalisierung des Muotadeltas vereiteln könnte».

«Andernfalls eine Planungszone erlassen»

Bis zur rechtskräftigen Gewässerraumfestsetzung müsse der Gemeinderat Ingenbohl dafür sorgen, dass die Gewässerraum- und Revitalisierungsplanung nicht durch die Bewilligung von Baugesuchen vereitelt oder erschwert werde. Angesichts der besonderen Verantwortung des Bezirks Schwyz für die Muota und ihre Revitalisierung könne von ihm grundsätzlich erwartet werden, sein Bauvorhaben zurückzustellen, bis Klarheit über den definitiven Gewässerraum und den für die Revitalisierung langfristig erforderlichen Raumbedarf besteht. «Andernfalls müsste für das Gebiet Hopfräben eine Planungszone erlassen werden», hält das Bundesgericht abschliessend fest.