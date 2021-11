Brunnen: Steine gegen falsches Parkieren auf der Hopfräbenstrasse

Hopfräbenstrasse Noch mehr Steine gegen falsches Parkieren in Brunnen Parkverbot entlang der Hopfräbenstrasse in Brunnen: Der Bezirk Schwyz hat einen Steinwall aufgestellt. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 24.11.2021, 06.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Hopfräbenstrasse hat der Bezirk Schwyz aufgerüstet und einen ganzen Steinwall platziert. Bild: Andreas Seeholzer

Das Wildparkieren eingangs des Naturschutzgebietes wurde in letzter Zeit vermehrt zum Problem und löste auch Reaktionen in der Bevölkerung aus. Das Parkieren am Strassenrand, auf dem Wiesland und im Uferbereich der Muota hatte markant zugenommen und Landschäden – unter anderem auch an der schutzwürdigen Ufervegetation – verursacht.