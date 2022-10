So sieht es im Hotel Stoos Lodge kurz vor der Eröffnung au

Hotel-Eröffnung So sieht es in der «Stoos Lodge» kurz vor der Eröffnung aus Die Bauherrschaft hat eine erste Führung durch das Hotel Stoos Lodge gemacht: Entstanden ist ein «New Generation Hotel» mit 101 Zimmern. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 22.10.2022, 15.05 Uhr

Das Hotel Stoos Lodge umfasst 101 Zimmer. Bild: Andreas Seeholzer

Die Eröffnung der neuen «Stoos Lodge» rückt in greifbare Nähe. Die Arbeiten – zu 80 Prozent von Schwyzer Baufirmen mit ebenfalls 80 Prozent Schwyzer Holz ausgeführt – laufen zurzeit auf Hochtouren dem Abschluss entgegen. Am 10. Dezember wird im geladenen Kreis auf das erfolgreiche Bauende angestossen und gefeiert. Ab dem 15. Dezember ist es dann so weit: Die Stoos Lodge öffnet pünktlich auf die Wintersaison für Ferien- und Businessgäste.

Das New Generation Hotel nutzt die Vorteile der Digitalisierung und verleiht mit seinem modularen Aufbau dem individuellen Lebensstil mehr Gewicht. Als Basis wird die reine Übernachtung gebucht. Gewünschte Servicedienstleistungen wie Zimmerreinigung, Frühstück oder Kinderbetreuung können Gäste nach Bedarf individuell dazu buchen. Ganz nach dem Motto: Hier bekommst du alles, was du willst, und zahlst nur das, was du wirklich brauchst.

Das Musterzimmer ist schon bereit und gibt einen Einblick in die Wohlfühlatmosphäre. Bild: Stoos Lodge

101 Zimmer mit sechs Spa-Suiten

Das Hotel umfasst 101 Zimmer verschiedener Grösse, vom Familienzimmer bis hin zu sechs Spa-Suiten. Zudem sind zehn Seminar- und Gruppenräume für bis zu 250 Personen vorhanden. Mit den 230 Restaurantplätzen, 170 Terrassenplätzen und 120 Lounge/Barplätzen bietet das Hotel für zahlreiche Gäste Platz. Die Kinder können sich auf einem 350 Quadratmeter grossen Indoor-Spielplatz und der betreuten, öffentlichen Berg-Kita vergnügen. Auf den 500 Quadratmetern Sauna & Fitnessbereich wird auch den Erwachsenen bei bester Aussicht Genuss geboten.

Herrliche Aussicht auf die umliegende Bergwelt. Aber noch fehlen bei der Lounge sowie beim Panoramasaal der Innenausbau für Seminare und Tagungen.

