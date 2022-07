Ibach Ärztin weg – Patienten vermissen immer noch ihre Akten Nach einem Impfskandal geht eine Ibächler Praxis unverhofft zu. Die Ärztin ist verschollen. Patienten wollen ihre Dossiers. Bei den Behörden laufen sie seit einem halben Jahr auf. Geri Holdener Jetzt kommentieren 09.07.2022, 17.22 Uhr

Es kommt, zum guten Glück, nur ganz selten vor, dass eine Arztpraxis von einem Tag auf den anderen vom Erdboden verschluckt wird, auf Knall und Fall nur noch der Telefonbeantworter grüsst, die Türen verschlossen bleiben.

So passiert aber im vergangenen Dezember in Ibach. Damals wurde kurz vor Weihnachten bekannt, eine Ärztin habe ihren Patientinnen und Patienten abgelaufene Covid-19-Impfdosen von Moderna verabreicht. Der Frau wurde amtlich per sofort die Berufsausübung untersagt. In der Praxis war niemand mehr erreichbar. In der Nachbarschaft erinnert man sich, wie die Ärztin zusammen mit einem Kollegen am Sonntag nach der Schliessung die Praxis räumte. Seither stehen die Zimmer leer.

«Ich war total überrumpelt»

Eine Patientin zum «Boten»: «Ich war total überrumpelt. Ich musste schleunigst den Doktor wechseln. Aber wie komme ich zu meiner Krankheitsgeschichte? Niemand konnte mir helfen.» Seit nunmehr sechs Monaten haben die Patienten keinen Zugriff mehr auf ihre eigenen Akten.

Martina Trütsch, Vorsteherin des Schwyzer Amts für Gesundheit und Soziales, bestätigt auf Anfrage: «Die kantonalen Behörden sind nicht im Besitz von Patientenakten aus der Praxis.» Es hätten sich vereinzelt Betroffene beim Kanton gemeldet, aber weiterhelfen könnten die Behörden im Moment niemandem. «Die Pflicht zur Aufbewahrung und Herausgabe der Akten liegt bei der Ärztin», so Trütsch.

Allerdings, so lässt die Amtsvorsteherin durchblicken, nehme das Amt für Gesundheit und Soziales seine Funktion als Aufsichtsbehörde sehr wohl wahr. «Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir nicht mitteilen, welche konkreten Massnahmen ergriffen werden.»

Strafverfahren läuft

Fernab der administrativen Schiene läuft ein separates Strafverfahren. Laut dem Schwyzer Staatsanwalt Paul Schmidig sind Untersuchungen wegen Verdachts auf Widerhandlung gegen das Heilmittelgesetz im Gang. «Bisher ergab sich kein konkreter Tatverdacht auf Körperverletzungsdelikte.» Gemäss Schmidig sind keine Fälle bekannt, wo Patienten, denen abgelaufener Impfstoff verabreicht wurde, medizinische Probleme hatten.

Rechtlich ist bisher eines klar. Die schriftlich erfasste Krankheitsgeschichte gehört im Grundsatz immer der Patientin oder dem Patienten. Jeder Arzt, jede Ärztin hat heute eine Aufbewahrungspflicht von 20 Jahren. Mediziner müssen die Dossiers ihren Patienten zwingend herausgeben. Eine saubere, umfassende Krankheitsgeschichte mit all ihren Befunden, Behandlungen und Verläufen ist besonders dann essenziell, wenn jemand die Arztpraxis wechselt oder sich in Spitalbehandlung begibt.

Ärztegesellschaft ist nicht zufrieden

Die aktuelle Situation mit der unverhofft geschlossenen Praxis in Ibach sei «höchst unbefriedigend», sagt Daniel Burger. Er steht der Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz vor. Auch die Ärztegesellschaft hat beim Kanton nachgefragt, wie es um die Patientendaten stehe. Aber letztlich scheinen den Behörden die Hände gebunden zu sein.

Die Staatsanwaltschaft bestätigt, man habe die Patientendossiers nicht beschlagnahmt. Sie müssen also noch im Besitz und im Verantwortungsbereich der Ärztin sein. Also sind jetzt die Patientinnen und Patienten selbst gefordert. Denkbar wäre es, auf zivilrechtlichem Weg von der Frau die Herausgabe der Daten einzufordern. Ärztegesellschafts-Präsident Burger macht auch darauf aufmerksam, Patientendaten könnten allenfalls auf anderen Kanälen zur Verfügung gestellt werden, etwa über die Kliniken oder Fachärzte.

