Ibach: Anrufbeantworter schickt Patienten in die Apotheke

Ibach Abgelaufene Impfdosen: Anrufbeantworter schickt Patienten in die Apotheke Die Praxis von Susanne Niemann bleibt weiterhin geschlossen, die Kundschaft sich selbst überlassen. Anja Schelbert Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Susanne Niemann ist die Berufsausübung als Ärztin vorläufig untersagt, die Praxis ist geschlossen. Bild: Petra Imsand (Ibach, 23. Dezember 2021)

Die Arztpraxis von Susanne Niemann in Ibach ist noch immer geschlossen. Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass die Ärztin abgelaufene Impfdosen verabreicht und damit mindestens 100 Patienten bedient hat. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der 51-Jährigen die Berufsbewilligung entzogen. Gegenüber «Blick» offenbarte eine ehemalige Mitarbeiterin Niemanns Details aus dem Arbeitsalltag. Für den «Boten» war die Ärztin bislang nicht erreichbar.

Am gestrigen Montag vermeldete der Anrufbeantworter der Ibächler Hausarztpraxis noch immer: «Die Praxis bleibt bis nach Weihnachten geschlossen. Die Medikamente können in der Hofmatt-Apotheke bestellt werden.»

Urs Seeholzer, dortiger Geschäftsführer, bestätigt das auf Anfrage. Man habe «den einen oder anderen Patienten» Niemanns, welcher sich an seine Apotheke gewandt habe. Es sei wichtig, dass die medizinische Versorgung sichergestellt sei.

Seeholzer merkt aber an, Hauptanlaufstelle für die nun auf sich gestellten Patienten sei weiterhin die vom Kanton Schwyz eingerichtete Hotline, Telefon 041 819 19 99.

Wie rege diese genutzt wird, konnte gestern nicht in Erfahrung gebracht werden. Eine Anfrage beim Amt für Gesundheit und Soziales blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Scharfe Kritik einer Angestellten und mehrere Kantonswechsel

Ob Susanne Niemann je wieder im Kanton Schwyz als Ärztin praktizieren und ihre Praxis wieder eröffnen darf, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Fest steht aber, dass bereits vor Bekanntwerden des Impfvorfalls Stimmen laut wurden, wonach ihre Praktiken hinterfragt wurden. So blickt Kristina Kovac, eine ehemalige Angestellte, gegenüber «Blick» zurück auf ihr Arbeitsverhältnis im September und spricht von «abartigen» Erlebnissen in der Praxis. Interessant ist auch, dass Niemann ihre Zelte jeweils nur kurzfristig an einem Ort aufschlägt. So hat die Ärztin vor Schwyz etwa auch in den Kantonen Graubünden und Bern praktiziert, beide Male nicht für lange Zeit.

