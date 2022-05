Ibach: Polizei muss flüchtenden Stier erschiessen

Ibach Flucht vor der Schlachtbank war zwecklos: Polizei erschiesst Muni Am Mittwochmittag ist ein Stier auf einem Schlachthof in Seewen ausgerissen. Da er sich auf der Flucht verletzt hatte und sich weder beruhigen noch einfangen liess, musste das einjährige Tier von den polizeilichen Einsatzkräften geschossen werden. 25.05.2022, 17.21 Uhr

Die Polizei musste das aufgebrachte Tier erschiessen. Bild: Anja Schelbert

In Seewen nahm am Mittwochmittag ein Muni Reissaus vor dem Metzger. Wie David Mynall von der Kantonspolizei am Mittag auf Anfrage sagte, musste das Tier erschossen werden.