Ibach Mythen Center reduziert Weihnachtsbeleuchtung um 90 Prozent Mit Dekorationen und einer Krippe will das Einkaufszentrum in Schwyz trotzdem ein weihnachtliches Gefühl vermitteln. 28.09.2022

Die Mythencenter AG verzichtet wegen der Energiekrise in diesem Jahr auf die Beleuchtung der Hausfassade. Bild: PD

Das Mythen Center in Schwyz präsentiert sich jeweils ab dem 11. November in Vorweihnachtsstimmung. Was planen die Verantwortlichen in diesem Jahr, in dem Stromsparen angesagt ist? Mario Camenzind, Geschäftsführer der Mythencenter AG, erklärt auf Anfrage:

«Das Mythen Center ist sich der Verantwortung des Energiesparens bewusst. Die Weihnachtsbeleuchtung wird in diesem Jahr um rund 90 Prozent reduziert.»

Etwas Weihnachtsstimmung soll es laut Mario Camenzind im Innen- und Aussenbereich des Einkaufszentrums auf jeden Fall geben. Was genau im Mythen Center zu sehen sein wird, lässt Camenzind noch offen. Einiges ist klar: «Die Hausfassade wird in diesem Jahr nicht beleuchtet. Es wird insgesamt weniger Weihnachtsbäume geben, und die punktuellen Aussenbeleuchtungen werden erst ab dem 1. Advent in Betrieb genommen.»

Keine Lichterketten, aber eine Krippe

Das Mythen Center Schwyz setzt auch im Innern auf weihnachtliche Stimmung. Die Lichterketten fallen weg, doch schrittweise wolle man mit Dekorationen und einer schönen Krippe auf Weihnachten zugehen. «Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden im ganzen Talkessel ein weihnachtliches Gefühl vermitteln», erklärt Mario Camenzind weiter.

Der Geschäftsführer weist auch darauf hin, dass das Mythen Center schon lange energiebewusst unterwegs ist und bei der gesamten Beleuchtung auf LED setzt. Um zusätzlich Energie zu sparen, wird auch die Temperatur im Einkaufszentrum angepasst.

Keine Weihnachtsbeleuchtung im Seewen Markt

Der Seewen Markt hielt sich schon in den letzten Jahren mit seiner Weihnachtsbeleuchtung zurück. Nun schreibt Mediensprecher Caspar Frey auf Anfrage:

«Coop verzichtet in diesem Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung.»

Coop sei es wichtig, in der aktuellen Situation ihren Beitrag zu leisten. So werden alle Leuchtreklamen und Innenbeleuchtungen der Verkaufsstellen umgehend bei Ladenschliessung ausgeschaltet. Auch die Aussenparkplatz-Beleuchtungen werden nach Ladenschluss ausgeschaltet.

