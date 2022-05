Schwyzer Boxer will mit Buch Vorurteile aus dem Weg räumen

Ibach Von wegen «Bad-Boy-Image»: Boxer will mit Buch Vorurteile aus dem Weg räumen Der Schwyzer Ivo Furrer holt mit seinem Buch «Die Kunst des Boxens» zum Rundumschlag gegen Vorurteile aus. Der 46-jährige Boxtrainer sagt: «Bei einem guten Kampf führen die Parteien einen körperlichen Dialog.» Anja Schelbert Jetzt kommentieren 27.05.2022, 15.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Boxer Ivo Furrer im Trainingsraum. Bild: Anja Schelbert

Wer einen anderen boxt, handelt gewaltbasiert. Wie Boxen aber im seriösen Kampfsport auch Zivilcourage fördern kann, bringt ein zehnfacher Schweizermeister in seinem neu erschienenen Buch zum Ausdruck.

Ivo Furrer sieht aus wie die Schwyzer Version von Vin Diesel: Breit gebaut, viele Muskeln, mittelgross. Und er trägt diese unverkennbare Glatze, die neben dem berühmten Schauspieler auch viele andere «harte Jungs» tragen. Der 46-Jährige ist hauptberuflich Boxtrainer. In Ibach, aber auch beim Akademischen Sportverband Zürich. Nach über 300 nationalen und internationalen Kämpfen weiss der Innerschwyzer genau, wie man hart zuschlägt.

«Beim Boxen geht es vor allem um Respekt», wirft er jedoch ein, angesprochen auf seine lange Boxkarriere. Nur wer seinem Gegner «beherrscht» gegenübertrete, könne Erfolg haben. «Dabei spielt es keine Rolle, wie überlegen, gross, fit oder stark jemand ist. Es gilt, jeden Gegner zu respektieren.»

Boxen sei auch für die Zivilcourage oder Notwehr relevant

Genau wie im privaten Leben, wo Konflikte nach Furrers Empfinden «leider immer häufiger sehr emotional» ausgetragen werden, solle die Situation im Ring auf kontrollierter Kommunikation basieren. Sich selbst aussen vor lassen, nur den Gegner im Fokus haben – das sei beim Boxen zentral. «Bei einem guten Kampf führen die Parteien einen körperlichen Dialog, tragen die Konfrontation ohne Aggression aus. Darin besteht die Kunst des Boxens.»

In seinem gleichnamigen Buch erklärt der Boxtrainer solche und andere Boxweisheiten. Warum er aber statt nur in den Boxsack letztlich auch in die Tasten haute, erklärt der Innerschwyzer mit seiner Erfahrung.

Schon vor zwanzig Jahren, als der Vater von vier Kindern noch an der ETH Sportwissenschaften studierte, habe er sich geärgert, «dass im deutschsprachigen Raum keine Literatur über Technik, Sinn und den Zweck des Boxens existiert». Genau damit es aber so wenige Verletzungen wie möglich gebe, sei es umso wichtiger, «richtig» zuzuschlagen.

Im vor zwei Wochen erschienenen Nachschlagewerk werden darum Boxkampf-Interessierte von Grund auf angeleitet. Aber auch die breite Masse wird sensibilisiert. Denn Boxen sei auch für die Zivilcourage oder Notwehr relevant: «Wer nämlich weiss, wie man beherrscht zuschlägt, wird einer Person in Not zu Hilfe eilen, dabei aber den kleinstmöglichen Schaden beim Angreifer anrichten», so Furrer. Denn auf Nase oder Schläfe ziele man nie. Der erste Schlag treffe immer die Augen. Darum sei Blut für einen «richtigen» Boxer weder im Ring noch privat ein Zeichen des Erfolgs.

Im Boxen braucht es Respekt – und keine Scheu vor Konfrontation

Im Kapitel «Lerne, den Boxer zu lesen», erklärt Furrer auch, dass die «Schlaghand», also die persönlich stärkere Hand, wohl oft den «Weg zum Sieg» ebne, allerdings nur benutzt werden soll, wenn sicher sei, dass der Kampfpartner nicht zum Gegenschlag aushole. «Auch das lässt sich ins Privatleben übertragen: Wer unkontrolliert verbal zum Rundumschlag ansetzt, findet mit dem Konfliktpartner sicher keinen Konsens.»

Darum brauche es im Boxen Respekt – und keine Scheu vor Konfrontation. «Mein Buch soll lehren, wofür Boxsport steht.» Geht es nach ihm, müsste eigentlich jede und jeder boxen können. Allerdings nur, wenn er oder sie verstehe, worum es dabei geht. «Im Kampf fordert man seinen Gegner nur solange heraus, bis dieser seine Niederlage eingesteht. Tut er das, endet ein seriöser Boxkampf auch, ohne dass der Unterlegene k. o. geht.»

Von Vorurteilen und Klischees, welche Boxern angehängt werden, hält Furrer wenig. Der Sport habe weder etwas mit Überkompensation noch mit «Bad-Boy-Image» zu tun. Viel mehr noch hat der Ibächler Verständnis dafür, dass Kampfsport bei Straftätern gar zur Therapie eingesetzt wird. «Beim Boxen lernt man sich, seine Ängste und seine Grenzen kennen. Das ist psychologisch sehr wertvoll. Gerade verhaltensauffällige Personen lernen so, dass es immer einen Stärkeren gibt und Regeln einzuhalten sind.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen