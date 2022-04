Paul Suter ist 44 Jahren Metzger im Mythen Center Schwyz

Ibach «Vor 40 Jahren wurde nur bei schönem Wetter grilliert»: Dieser Metzger verkauft seit 44 Jahren Fleisch im Mythen Center Die Migros ist Mieterin der ersten Stunde und beschäftigt besonders treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – unter ihnen Paul Suter, der seit seiner Ausbildung im grössten Einkaufscenter des Kantons arbeitet. Alain Hospenthal Jetzt kommentieren 27.04.2022

Paul Suter sorgt bis heute mit grossem Fachwissen und exemplarischer Motivation für glückliche Kundschaft in der Migros-Metzgerei. Bild: Alain Hospenthal (Schwyz, 26. April 2022)

Das Mythen Center Schwyz feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. In der Migros-Supermarktfiliale sind Mitarbeitende beschäftigt, die schon sehr lange dabei sind. Zu ihnen gehört der Fleischfachverkäufer Paul Suter, der im August 1978, als Jugendlicher aus einer elfköpfigen Familie, mit der Lehre bei der Migros startete.

Wie kamen Sie damals zur Migros?

Ich hatte mich für eine Schnupperwoche bei der Migros entschieden, da ich dort die Möglichkeit bekam, verschiedene Abteilungen kennenzulernen. Mir gefiel es auf Anhieb in der Metzgereiabteilung am besten, weil das Aufgabengebiet hier sehr vielfältig ist. In der Metzgerei wird mehr beraten als in anderen Abteilungen, und das erachte ich als interessant und abwechslungsreich.

Ein Shoppingcenter war damals eine Neuheit. Waren Sie anfangs skeptisch?

Ich glaubte von Anfang an dieses Konzept, da der Kunde hier alles aus einer Hand bekommt. Das war damals neu. Früher mussten die Kunden zum Metzger und dann zum Bäcker und weiter in den Gemüseladen und in den Milchladen, bis sie ihren Einkauf erledigt hatten. Ich erkannte, dass die Kunden in der Migros eigentlich alles bekommen.

Was machte Sie über all diese Jahre zu so einem treuen Mitarbeiter?

Es ging stetig aufwärts, und die Produktevielfalt nahm laufend zu. Es fanden damals wie heute spannende Entwicklungen statt, die für mich als Berufsmann immer wieder herausfordernd und interessant waren. Ich habe diese Entwicklungen gerne mitgetragen und mich als Teil der Migros-Familie gefühlt, in der ich mich bis heute wohlfühle und mich gerne engagiere. Für mich war aber auch der Arbeitsweg ideal. Ich komme täglich mit dem Velo zur Arbeit und kann den Mittag zu Hause mit meiner Familie verbringen, das schätze ich sehr.

Wie sieht Ihre Ernährung aus?

Ich esse nach wie vor sehr gerne Fleisch, zwar vielleicht etwas weniger als früher. Heute gibts auch mal Fisch. Am liebsten habe ich vom Grill ein Schweinsfiletsteak mit Speck umwickelt oder einen marinierten und etwas durchzogenen Schweinshals. Ab und zu darf es auch ein Edelstück in Form eines Rindsfilets sein.

Wie haben sich die Kundenbedürfnisse verändert?

Heute gibts mehr abgepackte Produkte mit längerer Haltbarkeit. Wir stellen aber auch am Buffet mehr selbst her als früher, also marinieren und schneiden. Insgesamt hat der Trend zum Grillieren stark zugenommen über die letzten Jahre. Vor 40 Jahren wurde nur bei schönem Wetter grilliert. Heute grillieren die Leute fast bei jedem Wetter in der warmen Jahreszeit. Das mag auch damit zusammenhängen, dass heute mehr Gartensitzplätze gedeckt sind.

Welche Produkte werden heute mehr nachgefragt als früher?

Früher gabs beispielsweise kaum Chinoise und wenn, dann nur gefroren. Trendy war früher gefüllte Kalbsbrust, aber auch gefüllter Kalbsrollbraten wurde sehr viel nachgefragt, gerade für Feiertage. Das gibt es heute praktisch nicht mehr. Das hat sicher mit dem Zeitaufwand zu tun, der zur Zubereitung dieser Gerichte abverlangt wird. Heute gibts aber beispielsweise knochengereiftes Fleisch, was wirklich sehr köstlich ist, das gab es früher nicht.

Wie stehen Sie zum Vegi- und Vegantrend?

Das ist sicher eine Erscheinung aus der neueren Zeit. Ich persönlich finde es gut. Wir haben mittlerweile sehr viele vegane und vegetarische Produkte bei uns in der Abteilung. Witzig finde ich allerdings, dass ein veganes Würstchen sich optisch nicht vom normalen Würstchen unterscheidet.

Wie denken Sie, wird sich der Beruf des Fleischfachverkäufers in Zukunft verändern?

Das ist eine schwierige Frage. Es gibt immer Veränderungen, die wir aber meist erst im Nachhinein kennen. Ich hätte diese Frage wohl bereits vor 40 Jahren mit Ausblick auf das Jahr 2022 nicht richtig beantworten können. Ich denke, mit der Entwicklung vom Self-Shopper, der mit seiner App durch den Laden geht und an keiner Kasse mehr vorbeikommt, wird sich sicher wieder einiges verändern im Berufsbild. Wobei ich überzeugt bin, dass die Beratung in der Metzgerei immer gebraucht wird.

Wieso würden Sie diesen Beruf jungen Menschen empfehlen?

Die Freude am Umgang mit Kunden sehe ich als Grundvoraussetzung, um in diesem Beruf glücklich zu sein. Ich verbinde sehr viele positive Erfahrungen mit meinem Beruf, obwohl es natürlich immer wieder Schwierigkeiten und Herausforderungen gibt. Auch hier gilt: freundlich bleiben und mit positiver Einstellung an Probleme herangehen. Das Schöne an diesem Beruf liegt meines Erachtens in der Vielfalt der Aufgaben und Produkte, aber auch der Möglichkeit, auf Kundenwünsche einzugehen und nicht zuletzt die Arbeit im Team bei einem sozialen Arbeitgeber.

