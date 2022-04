Historisches Haus in Illgau wurde illegal abgerissen

Illgau Historisches Haus illegal abgerissen – Heimatschutz ist empört In Illgau ist ein 700 Jahre altes Haus abgebrochen worden. Der Heimatschutz spricht von mutwilliger Zerstörung eines Kulturguts von europäischer Bedeutung. Der Eigentümer sagt: «Wir waren etwas früh dran.» Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

In Illgau ist in den vergangenen Tagen ein 700 Jahre altes Haus ohne rechtsgültige Bewilligung abgebrochen worden. Das Haus Felsegg befand sich 250 Meter vom Dorfkern entfernt. Die Eigentümer beabsichtigten einen Neubau.

Das Verfahren dazu lief bereits seit fast zwei Jahren. Am kommenden Montag wäre die Frist abgelaufen, um gegen den von der Schwyzer Regierung bewilligten Abbruch Beschwerde einzureichen. Die Schwyzer Sektion des Schweizer Heimatschutzes hatte ihre Beschwerde gegen den Regierungsentscheid bereits fertig auf dem Tisch liegen. Dann überstürzten sich die Ereignisse. Der Eigentümer hat vor dem Ablauf der Beschwerdefrist Tatsachen geschaffen und das Haus dem Erdboden gleichgemacht. Am 11. April wurde dann von der Gemeinde ein Baustopp verhängt. «Wir waren vom Abbruch überrascht», sagt Peter Rickenbacher, Bausekretär der Gemeinde.

Vom 700-jährigen Haus in Illgau ist nicht mehr viel übrig. Bild: Andreas Seeholzer

Bild: Andreas Seeholzer

Das Haus wurde im Jahr 1305 gebaut

In einem Gutachten aus dem Jahr 2020 kommt die renommierte Bauernhausforscherin Ulrike Gollnik zum Schluss, dass der Bau aufgrund der exzellenten Holzqualität und vor allem aufgrund des flach geneigten Satteldachs «klar ins erste Viertel des 14. Jahrhunderts» verortet werden könne.

Die dendrochronologische Auswertung habe ergeben, dass das Holz «im Winterhalbjahr 1304/1305» gefällt worden war und dann – wie damals üblich – «saftfrisch, das heisst vermutlich 1305», verbaut worden ist. Damit sei das historische Haus 65 Jahre vor der ersten Erwähnung des Dorfes Illgau gebaut worden. In der Spanne zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert sei es zu einer Erweiterung gekommen. Danach folgte im 19. Jahrhundert erneut eine Erweiterung. 1987 sei dann im Zuge von Renovationsarbeiten die «bauzeitliche Substanz» verringert worden.

So sah das Holzhaus früher aus. Bild: Heimatschutz

In einem Schreiben kommt die Schwyzer Regierung zum Schluss, dass einer Unterschutzstellung «erhebliche private Interessen» gegenüberstehen und dass es sich hierbei um «triftige Gründe» handle, «die es erlauben, von den fachtechnischen Einschätzungen betreffend Schutzwürdigkeit und Schutzfähigkeit abzuweichen und von einer Aufnahme des Objektes in das kantonale Schutzinventar abzusehen».

Ein Mitglied der Erbengemeinschaft stützt sich nun auf genau diese Stellungnahme der Schwyzer Regierung: «Wäre jemand von den Behörden gegen den Abbruch gewesen, würde das Haus heute noch stehen», sagte der Mann gestern in Illgau. Dass der Abbruch noch vor Ablauf der Beschwerdefrist erfolgte, ist ihm klar. Er sagt dazu: «Wir waren etwas früh dran.» Von den Behörden habe er alle Stellungnahmen abgewartet.

Eigentümer will wohnen, «wie es 2022 üblich ist»

Vom Gesamtobjekt seien 17 Prozent, von der ursprünglichen Substanz noch 35 Prozent des Hauses vorhanden gewesen, so der Hauseigentümer, und dies bei einer Raumhöhe von 1,7 Metern, verschachtelte, kleine Räume, ohne Isolation und Heizung. «Für die Haltung von Tieren sind heute in der Schweiz Mindestmasse gefordert, nur für uns gelten solche nicht.» Er sei hier in diesem Haus aufgewachsen und wolle weiter hier wohnen, «und zwar so, wie es im Jahr 2022 üblich ist und nicht, wie es vor 700 Jahren einmal war».

Isabelle Schwander vom Schwyzer Heimatschutz vor der Ruine. Bild: Andreas Seeholzer

Der Schweizer Heimatschutz wählt in einer Mitteilung harte Worte zum Abbruch: «Die mutwillige Zerstörung und damit die vernachlässigte Verantwortung für die ältesten Holzhäuser in Europa hat nicht nur regionale, sondern nationale und internationale Tragweite.» Man erwarte vom Schwyzer Regierungsrat und von der betroffenen Gemeinde Antworten.

Der Schweizer Heimatschutz prüfe nun gemeinsam mit der Schwyzer Sektion, «eine Strafanzeige sowie eine Beschwerde» einzureichen. Wie Isabelle Schwander von der Schwyzer Sektion ausführt, «ist es ausserordentlich schade, dass schon wieder ein Stück 700-jähriger Schwyzer Baukultur in einer Nacht- und Nebelaktion für immer vernichtet worden ist».

