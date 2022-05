Illgau Strafanzeige eingereicht: Der illegale Abbruch des Hauses von 1305 kann teuer werden Wegen des illegalen Abbruchs des Illgauer Hauses Felsegg von 1305 wurde Strafanzeige eingereicht. Martin Killias, Präsident des Schweizer Heimatschutzes, nimmt Stellung. Andreas Seeholzer 1 Kommentar 27.05.2022, 05.00 Uhr

Der Gemeinderat Illgau hat bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen des illegalen Abbruchs des Hauses auf der Liegenschaft Felsegg eingereicht. Dies heisst es auf Anfrage bei der Gemeinde.

Der Gemeinderat ist mit der Anzeige einer Pflicht nachgekommen, die im Justizgesetz geregelt ist: «Mitarbeitende des Kantons, der Bezirke und Gemeinden sind verpflichtet, von Amtes wegen Verbrechen und Vergehen, die ihnen in ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt werden, anzuzeigen. Die Anzeigepflicht gilt auch für Behörden.»

Vom 700-jährigen Haus in Illgau ist nicht mehr viel übrig. Bild: Andreas Seeholzer

Schwyzer Gesetz macht hohe Busse möglich

Zugleich wurde der Baustopp für den geplanten Neubau aufgehoben. Die Beschwerdefrist zum Baustoppentscheid läuft während 20 Tagen. Falls gegen die Aufhebung des Baustopps kein Rechtsmittel ergriffen wird, kann der Bauherr einen Neubau erstellen. Rechtlich wird der illegale Abbruch aber Konsequenzen für ihn haben. Welche diese sind, werden die Staatsanwaltschaft und allenfalls ein oder mehrere Gerichte entscheiden.

Das Haus Felsegg in Illgau Das Verfahren um einen Neubau auf der Liegenschaft Felsegg lief bereits seit zwei Jahren, als es schliesslich Mitte April illegal abgebrochen wurde. Das Haus wurde im Jahr 1305 gebaut. Der Bau wurde aufgrund der exzellenten Holzqualität und vor allem aufgrund des flach geneigten Satteldachs ins erste Viertel des 14. Jahrhunderts datiert. Die dendrochronologische Auswertung hat ergeben, dass das Holz im Winterhalbjahr 1304/1305 gefällt worden war und dann – wie damals üblich –saftfrisch, das heisst vermutlich 1305, verbaut worden ist. Damit ist das Haus 65 Jahre vor der ersten Erwähnung des Dorfes Illgau gebaut worden. In der Spanne zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert ist es zu einer Erweiterung gekommen. Danach folgte im 19. Jahrhundert erneut eine Erweiterung. 1987 ist dann im Zuge von Renovationsarbeiten die alte Bausubstanz verringert worden. (see)

Dabei werden sich die Juristen auf das Schwyzer Baugesetz stützen. Darin sind zwei Punkte zu finden, welche in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind: Wer Bauten und Anlagen ohne Baubewilligung oder in Abweichung einer Baubewilligung errichtet, ändert oder umnutzt, wird mit Busse bis 50 000 Franken bestraft. Weiter steht im Schwyzer Planungs- und Baugesetz: «Widerrechtliche Gewinne und Vermögenswerte, die aus der Nutzung von Bauten und Anlagen stammen, die ohne oder in Abweichung einer Baubewilligung errichtet, geändert oder genutzt werden, werden nach den Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches eingezogen.»

Bild: Andreas Seeholzer

Unrechtmässiger Gewinn in die Staatskasse

Zu der möglichen Busse von bis zu 50 000 Franken sagt Martin Killias, emeritierter Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie der Universitäten Zürich und Lausanne, dass dies in allen Kantonen ähnlich geregelt sei. Wenn Gewinnsucht im Spiel sei, könne auch eine noch höhere Busse verhängt werden – was in der Praxis aber kaum gemacht werde. Was aber in der Praxis eine Rolle «spielen sollte», so Killias, ist die Einziehung des unrechtmässigen Gewinns. «Das ist im Kanton Schwyz besser geregelt, als in anderen Kantonen, weil es im Schwyzer Baugesetz explizit so steht.»

Stellt sich die Frage, wie solch unrechtmässige Gewinne ermittelt werden können. Dazu Killias: «Es wird die Rechnung gemacht, wie viel das Land wert ist mit dem Schutzobjekt und wenn kein Schutzobjekt auf dem Land steht – die Differenz ist dann der unrechtmässige Gewinn.» Das seien sicher Schätzungen, aber relativ einfach und gut zu erstellen. «Die Einziehung dieses unrechtmässigen Gewinns ist sicher das schärfste Mittel, aber auch das, was den Leuten Eindruck macht.» Hingegen seien die Bussen richtig für jene Leute, die eine Rolle gespielt hätten, zum Beispiel der Bauunternehmer oder der Architekt. Die Busse sei im Vergleich zu Einziehung des unrechtmässigen Gewinns gering. Falls es zur Einziehung eines unrechtmässigen Gewinns kommt, fliesst das Geld laut Killias in die Staatskasse.

So sah das Holzhaus früher aus. Bild: Heimatschutz

«Niemandem kommt es in den Sinn, eine Kapelle abzureissen»

Der frühere Strafrechtsprofessor Martin Killias ist Präsident des Schweizer Heimatschutzes. Bild: PD

Der Bauherr ist auf der Liegenschaft in Illgau aufgewachsen. Wie kann man einem Menschen verbieten, auf seiner Liegenschaft modern wohnen zu wollen?

Sehr häufig haben Leute, die in einem solchen Objekt aufgewachsen sind, keine Freude daran, das ist psychologisch verständlich. Aber das gibt doch niemandem das Recht, ein solche Baute abzureissen. Wer keine Freude daran hat, soll in eine moderne Wohnung ziehen und das Alte freigeben und verkaufen.

Verkaufen?

Das ist immer möglich, denn ich bin sicher, dass in dem Haus in Illgau jemand hätte wohnen wollen. Wir haben beim Schweizer Heimatschutz eine Seite im Internet für das Handeln von alten Häusern,x und es gibt viel mehr Leute, die denkmalgeschützte Bauten suchen, als solche, die sie anbieten.

Auch für Häuser in den hintersten Tälern?

Ja, es ist nicht zu unterschätzen, wie hoch die Nachfrage für solche Bauten ist. Auch bei Raumhöhen von 1,8 Metern. All die Leute, die meinen, sie müssen ihren «alten Schopf» abreissen, liegen meiner Meinung nach falsch.

Die hohen Kosten für die Sanierung sind immer ein Thema.

Ja. Aber die Finanzierung von alten Bauten ist nur dann hoch, wenn beispielsweise in ein altes Holzhaus mehrere Wohnungen eingebaut werden sollen. Lässt man die Bauten in ihrem ursprünglichen Zustand, kostet eine massvolle Modernisierung deutlich weniger.

Die Schwyzer Regierung hat sich für den Abbruch entschieden, weil genügend solche Bauten im Kanton erhalten seien. Warum müssen alle diese Bauten aus dem Spätmittelalter erhalten werden?

Diese Bauten machen den Reichtum einer Gegend aus. Der Kanton Schwyz hat im Gegensatz zu vielen Regionen in Europa das Glück, dass er viele Häuser aus dem Spätmittelalter hat. Das ist für Schwyz touristisch interessant. Nehmen wir die vielen Kapellen im Kanton Schwyz. Da kommt es doch auch niemandem in den Sinn, diese abzureissen. Oder Italien mit den in Europa weitaus meisten Kunstschätzen. Da könnten die Italiener auch sagen, dass sie zu viele solcher Bauten haben und diese reduzieren. Das kommt aber niemandem in den Sinn, weil die Italiener genau wissen, dass dann auch viel weniger Touristen kämen.

Zu den unrechtmässigen Gewinnen: Können Sie dazu etwas mehr sagen?

Wenn zum Beispiel auf einer Liegenschaft mit tausend Quadratmetern ein altes Chalet steht, kann hier mit dem Abriss und durch die höhere Ausnützung der Fläche eine deutlich grössere Baute mit mehreren Wohnungen erstellt werden. In der Ausschöpfung der Ausnützungsziffer und damit dem verdichteten Bauen entsteht der Gewinn, der als unrechtmässiger abgeschöpft werden kann. Der Gewinn liegt also in der Ausnutzung der bestehenden Fläche und nicht in den Baukosten. Die sind bei Neubauten nämlich deutlich höher.

