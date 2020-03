Drei weitere Coronafälle im Kanton Schwyz bestätigt: Insgesamt sechs Fälle bekannt Die Anzahl von Coronafällen steigt in Schwyz von drei auf sechs. Alle stammen aus dem Umfeld der bisher bekannten drei Fälle. 06.03.2020, 15.51 Uhr

(rai) Mit drei weiteren Infizierten erweitert sich die Zahl der bekannten Coronafälle im Kanton Schwyz auf insgesamt sechs, wie das Departement des Innern am Freitag mitteilt. Bei den am Corona-Virus erkrankten Personen handelt es sich um solche aus dem Umfeld der bisher bekannten drei Fälle. Darunter fallen eine Frau und zwei Männer im Alter zwischen 17 und 47 Jahren. Aufgrund des Persönlichkeitsschutzes werden keine weiteren Angaben zu den betroffenen Personen bekanntgegeben.

Da sich viele Personen direkt an ein Spital wenden, seien die Notfallstationen und Spitaltelefonnummern der Schwyzer Spitäler aktuell stark belastet, wie es in der Medienmitteilung heisst. Aus diesem Grund wird die Bevölkerung dringend darum gebeten, sich bei Krankheitssymptomen zuerst telefonisch an den Hausarzt zu wenden.

Für Unternehmen wurde neu eine Infoline eingerichtet: