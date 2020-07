Im Kanton Schwyz werden beim Finanzausgleich 77 Millionen Franken umverteilt Zwischen Gemeinden, Bezirken und Kanton Schwyz werden im kommenden Jahr 77 Millionen Franken umverteilt. Der Umfang des innerkantonalen Finanzausgleichs bleibt damit unverändert. Von den fünf Gebergemeinden wir Freienbach stark entlastet. 07.07.2020, 10.08 Uhr

(sda) Wie schon im laufenden Jahr zahlen im Kanton Schwyz auch 2021 die fünf finanzstarken Gemeinden 43 Millionen Franken an die 23 finanzschwachen Gemeinden, wie der Regierungsrat am Dienstag mitteilte. Am meisten zahlt neu Wollerau in den Topf ein mit 17 Millionen Franken, gefolgt von Feusisberg mit knapp 15 Millionen Franken.