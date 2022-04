Immensee: Wolf wollte zu seiner Beute zurück - nun ist er tot

Immensee Der Wolf wollte zu seiner Beute zurück – und wurde vom Zug erfasst Wölfe nutzen gerne die Verkehrswege der Menschen. Dem ist nun ein Wolf in Immensee erlegen, der am Dienstag drei Schafe gerissen hat. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 01.04.2022, 14.41 Uhr

Es sei häufig so, dass Wölfe durch den Verkehr getötet würden, sagt der Wildhüter, der am Dienstagabend den Wolf in Immensee von den Geleisen entfernt hat. «Die Tiere gehen vor allem bei Schnee den geringsten Widerstand. Sie nützen zum schnellen Vorwärtskommen allgemein gerne Strassen und Schienen.» Der Fall des Immenseer Wolfs scheint diese Regel zu bestätigen: Er wurde vom Zug erfasst.

Der Wolf, der in Immensee vom Zug erfasst und getötet wurde. Bild: Jagdverwaltung / Bearbeitung rem

Der Wildhüter hat bereits an der Stelle des Risses vermutet, dass das Tier über die Geleise gekommen ist. «Wir haben an entsprechenden Stellen Fotofallen aufgestellt, weil wir vermutet haben, dass der Wolf zurückkehrt.» So ist es denn auch geschehen, der Wolf hat die Rückkehr allerdings nicht überlebt.

Nicht überlebt haben auch mehrere Schafe. Wie der Wildhüter sagt, hat er vor Ort die Tiere inspiziert, DNA-Proben genommen. Dies ist nicht zuletzt wichtig, um auch finanzielle Entschädigung zu erhalten.

«Wir müssen mit einer Rudelbildung rechnen»

Wie Manuel Wyss, Leiter Abteilung Jagd und Wildtiere im Umweltdepartement des Kanton Schwyz, weiter ausführt, ist im Kanton Schwyz «immer und überall» mit dem Auftauchen des Wolfes zu rechnen. «Wir gehen heute sogar davon aus, dass sich bis in drei oder vier Jahren im Kanton Schwyz ein Rudel bildet.»

Wenn ein Wolf sich im Kanton Schwyz bemerkbar macht, wird, wie im Fall des Immenseer Wolfs, sofort durch die Einsatzzentrale der Kantonspolizei der Herdenschutzalarm via SMS-Mitteilung an die Kleintierzüchter und Landwirte ausgelöst. Vor allem junge Rüden seien auf der Suche nach einem neuen Territorium.

Für die Schwyzer Landwirte bedeutet auch der nun tote Wolf ein Alarmzeichen. Wie Wyss sagt, ist es wichtig, sich mit Herdenschutzmassnahmen zu befassen. «Nun muss man sich bewusst sein, dass es jederzeit Wölfe bei uns haben kann und jederzeit Übergriffe möglich sind.» Darum mache es für Tierhalter spätestens jetzt Sinn, sich diesbezüglich mit dem kantonalen Amt für Landwirtschaft in Verbindung zu setzen. Auf dem Amt arbeiten Fachleuchte, die für den Herdenschutz im Kanton Schwyz verantwortlich sind.

