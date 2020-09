Pfahlbausiedlung in Immensee beim ehemaligen Hotel Rigi Royal entdeckt Auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Rigi Royal in Immensee sind bei Aushubarbeiten Reste einer jungsteinzeitlichen Pfahlbausiedlung zu Tage gekommen. Der Bezirk Küssnacht hat für weitere Aushubarbeiten einen Baustopp verfügt. 03.09.2020, 09.46 Uhr

(zim) Bei Aushubarbeiten am Dorfplatz in Immensee wurden Funde aus der späten Jungsteinzeit gemacht, wie das Bildungsdepartementes des Kantons Schwyz am Donnerstag mitteilte. Derzeit werden archäologische Abklärungen unternommen, um Bedeutung, Lage und Umfang der Funde festzustellen. So soll geklärt werden, ob und in welchem Umfang Ausgrabungen nötig werden. Für diese anstehenden Abklärungen hat das Amt für Kultur Spezialisten im Bereich Feuchtbodenarchäologie beigezogen.