Immensee: Für neues Restaurant «Rigi Royal» wird Pächter gesucht.

Immensee Seeresidenz Rigi Royal: Nach Verzögerungen wegen Pfahlbaufunden geht es mit dem Bau nun voran – Restaurant soll verpachtet werden Markus Exer, VR-Präsident des Bauprojektes Seeresidenz Rigi Royal , zeigt einen Pfahlbau-Fund. Nun sucht er einen Restaurant-Pächter. Edith Meyer Jetzt kommentieren 20.10.2021

Viel Geduld und starke Nerven brauchte der Immenseer Markus Exer. Er leitet als Verwaltungspräsident das Bauprojekt Seeresidenz Rigi Royal. Nach neunjähriger Planung- und Bewilligungsphase begann im Sommer 2020 der Aushub.

«Kurz darauf, am 21. August, erhielt ich einen Anruf mit der Information, dass bereits Archäologen vor Ort seien. Damals konnten wir nicht erahnen, was das bedeuten würde», sagt Markus Exer rückblickend. Es wurde mitgeteilt, es seien Holzstücke gefunden worden, und diese seien in einer gewissen regelmässigen Anordnung vorzufinden. Eines dieser Holzstücke nahm Exer am gleichen Abend mit nach Hause. Nun, über ein Jahr später, zeigt der Immenseer sein Erinnerungsstück: eine Scheibe Holz von der Baustelle, die er in Wasser lagert.

Markus Exer, VR-Präsident des Bauprojektes Seeresidenz Rigi Royal, zeigt seine Holzfunde, die in einem Glas mit Wasser aufbewahrt werden. Bild: Edith Meyer

«Später muss sie speziell konserviert werden», sagt Exer. Ansonsten würde das Stück schnell vertrocknen und massiv eingehen. Vier Monate dauerte der Baustopp. In dieser Zeit wurde direkt am Schiffsanlegesteg eine neue Pfahlbau-Fundstelle erforscht. Es kamen Pfähle, stark organische Bodenschichten und viele Funde zum Vorschein. Exer Betont:

«Ich habe die Archäologen immer bewundert, wie sie bei Regen und Kälte und dem herannahenden Winter beharrlich den Erfolg suchten und auch fanden.»

Die Bauherrschaft musste sich derweil in Gelassenheit üben. «Mein Leitspruch ist, dass, wenn man in einer Führungsfunktion ist, gewisse Dinge nicht ändern kann», sagt Exer. Er habe den Ruf, in schwierigen Situationen ruhig zu bleiben. «Das war eine solche Situation», so Exer.

Mehrkosten infolge der Bauverzögerung

Die Ausgrabungen haben aber auch zusätzliche finanzielle Risiken wegen der Verschiebung des Bezugstermins und Mehrkosten erzeugt. «Alle Wohnungen waren bereits verkauft, und ein termingerechter Einzug ist nicht mehr möglich», sagt Exer. Und betont:

«Wir hoffen, dass sich der Kanton bei den zusätzlich entstandenen Kosten hilfsbereit und kulant zeigt.»

Freude über Exponate, die später in Immensee gezeigt werden

Die Bauherrschaft freue sich, dass nach der Bauvollendung in Zusammenarbeit mit den Behörden und dem Landesmuseum gewisse aufbereitete Exponate im Restaurant ausgestellt werden dürfen. Markus Exer freut sich:

«Mit diesen Zeitzeugen können wir uns daran erinnern, dass hier schon seit 5000 Jahren gelebt wird.»

Der Standort sei wohl schon ein Wunschstandort für die Pfahlbauer gewesen. «Und wenn es für unsere Vorfahren ein guter Platz zum Leben war, dann muss er dies wohl auch für die neuen Bewohner und die künftigen Restaurantgäste sein», ist Exer überzeugt. Und: «Aus dieser Sicht erfüllt uns der Fund mit grosser Freude und wir sind logischerweise auch sehr stolz darauf.»

Restaurant wird zur Pacht oder zum Kauf ausgeschrieben

Nachdem der Neubau für die 15 Eigentumswohnungen der Seeresidenz Rigi Royal in Immensee bereits im Dachgeschoss angelangt sei, werde die Bauherrschaft in nächster Zeit auch das neue Restaurant zum Kauf oder zur Pacht ausschreiben. «Karin und Hanspeter Ruckstuhl als Bauherrschaft haben sich bereits im Rahmen des Projektwettbewerbs für die Fortsetzung eines Gastronomiebetriebes eingesetzt», sagt Exer. War doch der Familienbetrieb der Familie Ruckstuhl bereits über vier Generationen weit herum als Gastgeber bekannt.

Am Standort des ehemaligen Hotels Rigi wird ein Restaurant eröffnet. Bild: PD

Und wie sieht das Konzept aus? Markus Exer erklärt:

«Entstehen soll am bisherigen Standort direkt am Zugersee, an einmaliger Lage neben der Schiffsstation und im historischen Dorfkern von Immensee, ein neues Restaurant mit gehobener Gastronomie.»

Idealerweise solle auch das Fischangebot aus dem heimischen Gewässer zum Angebot gehören. Der idyllische «Rigi Seegarten» mit seinen schattenspendenden alten Bäumen werde 70 Sitzplätze anbieten. Ebenso viele Plätze werden im Innenbereich für die Gäste zur Verfügung stehen. «Das neue Restaurant soll Ende 2022 für Gäste aus nah und fern bereit sein und das Gastronomieangebot direkt am Zugersee bereichern», so Exer.