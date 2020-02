In Arth wird der Gemeindeschreiber neu vom Gemeinderat gewählt Das Stimmvolk gibt grünes Licht für die Gemeindeschreiberwahl durch den Gemeinderat. 09.02.2020, 13.07 Uhr

Das Rathaus in Arth. Bild: Christoph Clavadetscher

(rem) Die Vorlage wurde mit einem Ja-Anteil von 63,3 Prozent (1825 Ja zu 1057 Nein) gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung lag bei 40,7 Prozent.

Damit wird in Arth der Gemeindeschreiber in Zukunft nicht mehr durch eine Volksabstimmung an der Urne gewählt. Stattdessen kann der Gemeinderat geeignete Kandidaten selber auswählen.