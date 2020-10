Im Kanton Schwyz spitzt sich die Corona-Situation deutlich zu In den letzten Tagen stiegen die Zahlen vor allem im inneren Kantonsteil. Die Ursachen bleiben ungeklärt. Spekuliert wurde auch, ob allenfalls das Jodelmusical im MythenForum Schwyz vom 24. und 25. September die Fallzahlen begünstigt hat. Der kantonsärztliche Dienst konnte dies aber weder bestätigen noch ausschliessen. Anja Schelbert, bote.ch 07.10.2020

«Wir beobachten seit mehreren Tagen, dass die Anzahl der positiv getesteten Personen im Kanton Schwyz steigt», sagte der stellvertretende Kantonsarzt Arthur Vogt gestern. Brisant: Es gab 34 laborbestätigte Neuansteckungen seit Montag. Damit liegt die Anzahl Infizierter im Kanton Schwyz bei gesamthaft 676. Bislang haben sich aber auch 542 Schwyzerinnen und Schwyzer schon wieder von Corona erholt. Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es 25 zu beklagen (Stand 6. Oktober). Macht also aktuell 109 Infizierte.

Sieben Personen werden derzeit (Stand 6. Oktober) im Spital und eine im Altersheim gepflegt.

Die Fallzahlen sind aber nur die eine Seite der Medaille, die Isolationszahlen die andere. Denn mit den Neuinfektionen steigt auch zwangsläufig die Anzahl Personen in Quarantäne. Im Kanton Schwyz waren am Montag insgesamt 232 Personen wegen Kontakten mit Infizierten isoliert. 223 weitere mussten wegen einer Einreise aus Staaten und Gebieten mit erhöhtem Infektionsrisiko zu Hause bleiben. Die Entwicklung beschäftigt die Verantwortlichen stark, so viel lässt Vogt durchblicken. Ansonsten hält sich der Kanton Schwyz aber weiter bedeckt.

Schwyzer Infektionsrate erreicht Hotspot-Grenze

Eine «Blick»-Statistik wird dagegen schon konkreter. Gemäss dieser liegt Schwyz hinter den Kantonen Genf, Waadt, Neuenburg, Zürich und Freiburg auf dem sechsten Platz der Corona-Hotspots Schweiz. Bewertet wurde dabei die Anzahl Infektionen pro 100000 Einwohner innerhalb der letzten 14 Tage. Der Schwyzer Wert liegt bei 74,1 (Stand 6. Oktober).

Analysiert man nun den Verlauf der Ansteckungen genauer, fällt auf, dass in den vergangenen zwei Wochen die Fallzahlen explosionsartig angestiegen sind. Waren es am 22. September noch 13, wurden gestern bereits 109 Erkrankte registriert – achtmal mehr.

Ein Grund dafür könnten sogenannte Cluster sein. Infektionsherde also, die entstehen, wenn sich besonders viele Leute am gleichen Ort und zur gleichen Zeit anstecken. Spekuliert wurde auch, ob allenfalls das Jodelmusical im MythenForum Schwyz vom 24. und 25. September die Fallzahlen begünstigt hat. Der kantonsärztliche Dienst konnte dies aber weder bestätigen noch ausschliessen («Bote» von gestern).

Statt einen Schuldigen zu suchen, könnte aber besser vorgesorgt werden. Das ist nachhaltiger und wirkungsvoller als alles andere.

Auch wenn die Maske nicht Pflicht ist, kann sie doch jederzeit und überall freiwillig getragen werden. Lockerungen des Bundesamtes für Gesundheit sind da kein Hindernis. Es gilt, die Abstands- und Hy­gieneregeln wieder konsequenter einzuhalten. Abzuwarten, bis die Vorschriften wieder einschneidender werden, weil die Zahlen ausser Kontrolle geraten, wäre grundlegend falsch.

Üben wir uns doch einfach wieder stärker in Vorsicht, dann brauchen wir später keine Nachsicht. Und dass darin vor allem in Innerschwyz Bedarf besteht, bestätigt der stellvertretende Kantonsarzt Arthur Vogt: «In den letzten Tagen sind vor allem im inneren Kantonsteil vermehrt Fälle aufgetreten, wobei diverse Gemeinden betroffen sind.» Welche genau, bleibt allerdings weiter offen.