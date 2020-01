In nicht fahrfähigem Zustand und ohne Führerschein im Kanton Schwyz unterwegs Am Sonntag waren zwei Autofahrer ohne Führerschein unterwegs. Die Kantonspolizei Schwyz kontrollierte ausserdem zwei Autofahrer, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs waren. Raissa Bulinsky 20.01.2020, 16.49 Uhr

Die Kantonspolizei Schwyz hielt am Sonntag, 19. Januar 2020, zwei Autofahrer an, die trotz Führerscheinentzug mit dem Auto unterwegs waren. Es handelt sich dabei um einen 51-jährigen Mann der auf der Schwyzerstrasse in Brunnen angehalten wurde und einen 33-jährigen Autofahrer, der die Bahnhofstrasse in Siebnen befuhr, so eine Medienmitteilung der Kantonspolizei Schwyz.

Laut der Medienmitteilung entzog die Kantonspolizei Schwyz am selben Tag zwei anderen Autofahrern den Führerschein. Beide fuhren in einem nicht fahrfähigem Zustand: Ein 37-jähriger Autofahrer wurde beim Bahnhofplatz in Brunnen mit einem übermässigen Alkoholkonsum angehalten. 15 Minuten später wurde bei einer Kontrolle ein 42-jähriger Autofahrer kontrolliert, der sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss lenkte.