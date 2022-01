Pädagogische Hochschule Schwyz entwickelt ein reales Escape-Spiel

Informatik Die PH Schwyz entwickelt ein Escape-Spiel – in Luzern kann es bald ausprobiert werden Ziel des Spiels ist es, die Informatikkenntnisse von Schülerinnen und Schülern zu fördern. Der Livebetrieb ist kommenden Februar an der Pädagogischen Hochschule Luzern und im Herbst 2022 im Verkehrshaus der Schweiz geplant. 17.01.2022, 09.32 Uhr

Das Escape-Spiel heisst «Informatik enträtselt! – Educational Escape Room Computer Science» und es soll die Informatik-Kompetenzen von Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse stärken.

Wie die Pädagogische Hochschule Schwyz in einer Mitteilung schreibt, müssen die Jugendlichen in Gruppen in einem realen, präparierten Raum innerhalb einer Stunde eine Mission erfüllen und dabei multimediale Zusammenhänge erkennen und ihr Informatikwissen geschickt anwenden. Parallele Handlungen, verschiedene Rätsel und die Zeitbeschränkung fördern gleichzeitig überfachliche Kompetenzen. Die ansprechende und motivierende Umsetzung des Spiels erleichtere den Erwerb, die Anwendung und Vertiefung von Informatikkompetenzen, so wie sie im Lehrplan 21 beschrieben sind.

Die Stiftungsprofessur Informatikdidaktik S1, die der pädagogischen Hochschule Schwyz angehört, ist für das Projekt verantwortlich. Die von der Hasler Stiftung finanzierte Stiftungsprofessur wird gemeinsam von der Pädagogischen Hochschule Schwyz, der Pädagogischen Hochschule Luzern und vom Departement Informatik der Hochschule Luzern getragen.

Gemäss Mitteilung wurde das Spiel im vergangenen November in den beiden involvierten Partnerschulen Sek eins Höfe in Pfäffikon (SZ) und Volksschule Kriens getestet und anschliessend optimiert. Aktuell werde das Spiel in der Lernwerkstatt der Pädagogischen Hochschule Luzern erprobt und weiterentwickelt, um dann im Februar 2022 dort offiziell zu starten. Ab Herbst 2022 soll es im Luzerner Verkehrshaus der Schweiz für interessierte Schulen zur Verfügung stehen. (pl)