Frau vererbt Wohnung und Vermögen der Gemeinde Ingenbohl

Ingenbohl Frau vererbt Wohnung und Vermögen der Gemeinde – Dorf soll verschönert werden Die Gemeinde wird verpflichtet, den Erlös aus der gesamten Erbschaft zur «Gestaltung und Verschönerung des Dorfs Brunnen» einzusetzen. 18.08.2021, 18.39 Uhr

Carla Bellone starb am 23. Oktober 2020 im Alter von 93 Jahren. In ihrem Testament hat sie die Gemeinde Ingenbohl als Alleinerbin eingesetzt, was der Gemeinderat mit grosser Freude zur Kenntnis nimmt. Dies schreibt die Gemeinde Ingenbohl in einer Mitteilung vom Mittwochnachmittag.

Nebst dem privaten Vermögen komme die Gemeinde in den Besitz der Wohnung an der Föhneneichstrasse 13c in Brunnen, wo Frau Bellone bis zu ihrem Tod wohnhaft war. Die Verstorbene habe im Testament festgehalten, dass die Wohnung verkauft werden soll. Die Gemeinde wird zudem verpflichtet, den Erlös aus der gesamten Erbschaft zur «Gestaltung und Verschönerung des Dorfs Brunnen» zu verwenden, wie es in der Mitteilung heisst. Der Gemeinderat komme dem Willen der Verstorbenen gerne nach. Die 3 ½ Zimmerwohnung an der Föhneneichstrasse 13c wird daher öffentlich zum Verkauf angeboten. «Die Wohnung habe ungefähr einen Richtwert von 840'000 Franken», sagt Gemeindeschreiber Aldo Moschetti auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Verkauf fällt nach den Vorschriften des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden in die Zuständigkeit der Gemeindeversammlung. Das Sachgeschäft über den Verkauf der Liegenschaft werde anlässlich der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2021 vorberaten werden. Der Gemeinderat wird das höchste Kaufangebot zur Vorberatung bringen. Die geheime Urnenabstimmung findet am Sonntag, 13. Februar 2022, statt. (pl)