Initiative Der Wolf breitet sich im Kanton Schwyz immer mehr aus – nun wollen SVP-Kantonsräte handeln Die Schwyzer SVP verlangt, dass der Schutz vor Grossraubtieren national überarbeitet wird. So gingen im vergangenen Jahr gingen 18 Meldungen zu Wolfssichtungen im Kanton Schwyz ein. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Im Nachbarkanton Glarus wurden erste Rudelbildung verzeichnet – auch im Kanton Schwyz fühlt sich der Wolf offenbar wohl. Bild: Romano Cuonz

2014 wurde im Kanton Schwyz zum ersten Mal ein Wolf nachgewiesen. Jetzt, acht Jahre später, hat sich die Lage auch hier massiv verändert. Das zeigt der Situationsbericht 2021 über den Wolf im Kanton Schwyz, der gestern veröffentlicht wurde.

So gingen im vergangenen Jahr nicht weniger als 18 Meldungen zu vermuteten Wolfssichtungen ein. Knapp die Hälfte davon wurde bestätigt. Das heisst, dass die DNA-Spuren in neun Fällen eindeutig auf einen Wolf hinwiesen – unter anderem auch bei einem Rehriss am 27. April am Rinderweidhorn und bei einem Verkehrsunfall am 17. Mai in Wollerau.

Spuren von Wölfen sind mittlerweile im ganzen Kanton Schwyz zu finden. Hier gab es im Jahr 2022 Hinweise. Grafik: Benno Schönbächler

Dazu kommt, dass im Nachbarkanton Glarus seit 2020 eine erste Rudelbildung bekannt ist. «Aufgrund von Wanderbewegungen aus den Kantonen Graubünden und Glarus ist insbesondere im Raum March und jederzeit überall im Kantonsgebiet mit dem vermehrten Auftreten von Wölfen zu rechnen», schreibt Manuel Wyss vom Amt für Wald und Natur, Abteilung Jagd und Wildtiere. Für ihn ist klar: «Der Herdenschutz im Kanton Schwyz muss massiv ausgebaut werden.»

SVP fordert nun, dass der Bund handelt

Das sehen auch die SVP-Kantonsräte Thomas Haas, Roman Bürgi und Samuel Lütolf so. Sie haben eine Standesinitiative eingereicht. Sagt der Kantonsrat Ja, soll der Bund durch den Kanton Schwyz aufgefordert werden, das «Jagdgesetz wirkungsvoll» anzupassen.

Aufgrund der Ablehnung 2020 habe sich die Situation massiv verschärft, begründen die Schwyzer SVP-Politiker. Das Gesetz forderte eine Lockerung der Schutzbestimmungen. Es wurde im Kanton Schwyz mit rund 39000 Ja- zu 27200 Nein-Stimmen zwar angenommen, scheiterte aber gesamtschweizerisch an einem knappen Nein-Mehr von rund 122000 Stimmen.

Die SVP fordere nun eine Standesinitiative, weil sie von Seiten der Bevölkerung auf das immer grösser werdende Problem aufmerksam gemacht wurde. «Die Leute haben Angst vor den Wölfen. Es gibt Familien, die deswegen ihre Kinder nun nur noch mit dem Auto in die Schule bringen», sagt SVP-Fraktionschef Thomas Haas.

Landwirte wüssten nicht mehr, ob sie überhaupt noch auf die Alp gehen sollten oder nicht. Bei der Standesinitiative gehe es der SVP sowohl um Herdenschutz aber auch um den Schutz der Kinder. Haas sei zuversichtlich. Er hoffe, im Kantonsrat für ihr Anliegen eine Mehrheit, also auch überparteiliche Unterstützung, zu finden.

Schon fünf Meldungen nur im April 2022

Der Druck auf den Bund müsse nun zunehmen, um eine Lösung für die Regulierung des Wolfsbestandes zu finden. «Die unkontrollierte Ausbreitung in bewohnte Gebiete muss gestoppt werden», wird in der Standesinitiative festgehalten.

Dass sich die Hinweise auf Wolfsaktivitäten im Kantonsgebiet häufen, zeigt der April 2022. Mindestens fünfmal sind im letzten Monat Ereignisse im Situationsbericht des Kantons Schwyz protokolliert.

So geriet etwa am 7. April in Rothenthurm ein Wolf in eine Fotofalle, am 24. April wurde in Schwyz ein Reh gerissen. Videoaufnahmen und Bilder der Fotofalle lassen auch hier nicht an der Wolfsexistenz zweifeln. Noch nicht gesichert sind dagegen Rehrisse in Muotathal und Einsiedeln, während am 17. April eine besenderte Wölfin in Muotathal auftauchte.

