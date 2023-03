Innerschwyz Darum kreiste ein deutscher Polizei-Helikopter über dem Lauerzersee Ein Super Puma der deutschen Bundespolizei flog gestern Mittwoch Kreise über dem Zuger- und dem Lauerzersee. Den Polizei-Heli der Zürcher wird er aber nicht ablösen. Geri Holdener Jetzt kommentieren 02.03.2023, 11.30 Uhr

Bei Einsätzen aus der Luft kann die Schwyzer Polizei auf die Dienste ihrer Zürcher Kollegen zurückgreifen. Regelmässig ist der weiss-blaue Eurocopter der Kantonspolizei Zürich auch im Himmel über dem Kanton Schwyz zu sehen.

Ungewöhnlich ist es, wenn ein über fünf Tonnen schwerer Super Puma mit Polizeiaufschrift über den Schwyzer Talkessel donnert. So passiert am Mittwochnachmittag. Der Transporthelikopter der deutschen Bundespolizei kreiste mehrmals über dem Zugersee, über Arth und Goldau sowie über dem Lauerzersee.

Den Super Puma D-HEGE sieht man normalerweise am deutschen Himmel. Bild: bos-fahrzeuge.info

Es war ein Testflug. Bei der Medienstelle der deutschen Bundespolizeidirektion hiess es auf Anfrage des «Boten», der Heli befinde sich derzeit für Wartungsarbeiten in der Schweiz. Diese würden von der Firma Ruag ausgeführt. Der Super Puma landete gemäss Flugradar später auf dem Militärflugplatz Emmen, der unter anderem von der Ruag genutzt wird.

Sabine Binder, Mediensprecherin der deutschen Bundespolizeidirektion: «Testflüge innerhalb und nach erfolgter Wartung finden durch Werkspiloten der Firma Ruag statt.» Es fliegen also keine deutschen Polizisten über unserer Region.

Der Heli am Mittwochnachmittag über Lauerz. Bild: Leserbild Bote der Urschweiz

Der am Mittwoch gesichtete Super Puma mit der Immatrikulation D-HEGE ist Teil der Fliegerstaffel Nord, Schleswig-Holstein, hat also eine 760 Kilometer lange Anreise hinter sich. Mit dem Super Puma werden im Polizeialltag vor allem Polizeimannschaften und VIPs transportiert, er werde auch für Such- und Rettungsflüge aufgeboten, heisst es auf der Webseite bos-fahrzeuge.info.

