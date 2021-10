Innerschwyz Die Corona-Zahlen bleiben in den Bezirken stabil In den drei Innerschwyzer Bezirken und in Einsiedeln bleibt die Zahl der aktiv an Corona erkrankten Einwohner seit Mitte September stabil. Seit dem 1. September sind sechs Schwyzer Patienten im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung verstorben. Jetzt kommentieren 03.10.2021, 14.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zahlen im Bezirk Schwyz sind erwartungsgemäss am höchsten, gefolgt von Einsiedeln, Küssnacht und Gersau. Screenshot: sz.ch

Die neusten Zahlen des Kantons Schwyz bestätigen einen landesweiten Trend: Die Zahl der aktiven Coronafälle, die im Verlauf des Sommers stetig zugenommen hat, hat sich im Verlauf des Septembers stabilisiert. Die aktuelle Grafik mit Werten aus den Bezirken Schwyz, Einsiedeln, Küssnacht und Gersau zeigt interessante regionale Unterschiede auf. Auffallend ist etwa, dass Küssnacht deutlich weniger Fälle aufweist als Einsiedeln, dies bei in etwa vergleichbarer Anzahl Einwohnerinnen und Einwohnern (Küssnacht 13'555 Einwohner, Stand 2020; Einsiedeln 16'169 Einwohner, Stand 2020).

Gemäss den Zahlen vom Sonntag zählt Küssnacht im Moment 35 Coronafälle, im Bezirk Einsiedeln sind es 96. Kantonsweit sind momentan 541 Einwohner als coronapositiv gemeldet. Seit dem 1. September sind sechs Schwyzerinnen und Schwyzer mit oder an einer Corona-Infektion verstorben.

Im Gegensatz zur Schwyzer Kantonsverwaltung liefert Bundesbern über das Wochenende keine aktuellen Coronawerte. Am Freitag waren dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus der Schweiz und Liechtenstein 1211 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zum Vergleich: Am gleichen Tag in der Vorwoche waren es 1502 positive Fälle. Für die letzten 24 Stunden verzeichnete das BAG 44'132 weitere Tests.

Auch die Anzahl spitalbedürftiger sinkt

31 Menschen mussten sich derweil seit Donnerstag neu in Spitalpflege begeben. Vor einer Woche waren es 59. Der Anteil der Coronapatienten auf den Intensivpflegestationen (IPS) der Schweizer Spitäler ist rückläufig: Derzeit nehmen Covid-19-Patienten 20,6 Prozent der Kapazitäten auf Schweizer Intensivstationen in Anspruch. Vor Wochenfrist waren es rund 23,9 Prozent. Insgesamt sind die Intensivstationen in der Schweiz derzeit zu 75,1 Prozent ausgelastet. Im Weiteren sind dem BAG seit Donnerstag vier neue Todesfälle gemeldet worden.

Die Reproduktionszahl (R) bezifferte das BAG per 17. September auf 0,76. Der Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Liegt der R-Wert unter 1, geht die Epidemie zurück. Die Zahl wird jeweils im Nachhinein berechnet. Insgesamt sind laut Angaben des BAG bislang rund 58,46 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft. 64,25 Prozent haben mindestens eine Impfdosis erhalten. (Bote der Urschweiz/gh/chm)