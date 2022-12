Wintersport Skigebiete in Innerschwyz nehmen den Betrieb auf Ein Teil der Innerschwyzer Skigebiete hat am Wochenende den Betrieb aufgenommen. Auch auf den Loipen war einiges los. Petra Imsand Jetzt kommentieren 19.12.2022, 07.09 Uhr

Schneespass auf dem Stoos. Bild: Damian Bürgi

Zahlreiche Wintersportlerinnen und Wintersportler genossen am Wochenende das herrliche Wetter in der Höhe und das Pistenvergnügen. Ein Teil der Skigebiete in der Region nahm den Betrieb auf. Gerade kleineren Destinationen fehlte es dagegen noch an Naturschnee.

Auch Langläuferinnen und Langläufer kamen auf ihre Kosten. So war beispielsweise auf der Loipe in Rothenthurm bereits am frühen Vormittag einiges los. Auch in Einsiedeln waren einige Kilometer Loipe offen. Bei einer Schneehöhe von 10 bis 12 Zentimetern konnte die Loipe in Studen mit dem Schneetöff und der Walze präpariert werden.

Bereits am Vormittag zog es viele Langläuferinnen und Langläufer trotz winterlich kalten Temperaturen auf die Loipe. Bild: Petra Imsand

