Innerschwyz Versperrte Sicht, abgefahrene Reifen: acht Anzeigen bei Schwerpunktskontrolle Am Samstag fand im inneren Kantonsteil eine Schwerpunktskontrolle statt. Insgesamt wurden 59 einer Kontrolle unterzogen, acht Lenker müssen angezeigt werden. 18.05.2021, 15.24 Uhr

Bei diesem Auto war die freie Sicht aus dem Fahrzeug eingeschränkt. Bild: Kantonspolizei Schwyz

(pw) In Innerschwyz fand am Samstag eine Schwerpunktskontrolle der kantonspolizei Schwyz in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsamt statt. Das Hauptaugenmerk wurde dabei auf unzulässige Veränderungen an Fahrzeugen gerichtet, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung schreibt. Insgesamt wurden 59 einer Kontrolle unterzogen, acht Lenker müssen angezeigt werden.