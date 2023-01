Brunnen: Trekkingexperte über Kilimandscharo und andere Abenteuer

Interview Brunner Trekkingexperte über Kilimandscharo und Abenteuer: «Das Erlebte schweisst die Gruppe zusammen» Seit über 36 Jahren organisiert er Trekkingtouren und Aktivferien. Der Brunner Hanspeter Kaufmann berichtet über die Faszination von Reisen in Drittweltländern und wie aktuelle Trends sein Geschäft beeinflussen. Damian Bürgi Jetzt kommentieren 16.01.2023, 08.02 Uhr

Hanspeter Kaufmann unterwegs in Nepal. Bild: PD

Hanspeter Kaufmann, wie kamen Sie auf die Idee, Trekkingtouren anzubieten?

Hanspeter Kaufmann: Ich hatte schon immer Freude am Reisen, und nach meiner abgeschlossenen KV-Lehre wollte ich meine Englischkenntnisse frisch halten. Als Fan von Tierfilmen wie «Daktari» und «Löwin Elsa» inserierte ich in einer Tageszeitung in Nairobi, dass ich auf der Suche nach einer Brieffreundin sei, und bekam 110 Anfragen. Drei bis vier davon behielt ich und schrieb fortan diesen College-Brieffreundinnen. Eineinhalb Jahre später reiste ich mit einem Freund in die Ferien nach Kenia, verbunden mit einem Besuch dieser Brieffreundinnen. Während einer Safari bekam ich dann zum ersten Mal den Kilimandscharo zu Gesicht – ich war sofort fasziniert vom höchsten Berg Afrikas, wie er über der Savanne thront. Übrigens: Die Beziehung zum Kilimandscharo hat jene zu den Brieffreundinnen um ein Vielfaches überdauert …

Zuerst haben Sie das aber nur hobbymässig gemacht und erst später ein Unternehmen gegründet und dieses stetig weiterentwickelt.

Genau, zu Beginn, vor nun über 36 Jahren, machte ich eine bis zwei Touren pro Jahr. Nach vier Jahren dieser Tätigkeit als reines Hobby entschied ich, mich aufgrund des Erfolgs selbstständig zu machen, und gründete die Firma «Kaufmann Trekking». Ich suchte nach freischaffenden Tourenleiterinnen und Tourenleitern, heute neun an der Zahl, auch einige aus der Umgebung. Grundsätzlich bin ich aber immer noch ein Einmannbetrieb. Mein Team und ich führen jährlich um die 15 Gruppenreisen durch, zirka die Hälfte davon mit dem Ziel der Besteigung des «Kilis», die anderen finden in Nepal, Bolivien und Ecuador statt.

Wie viele Leute aus der Region haben Sie während all dieser Zeit auf diesen Reisen geführt?

Auf allen Touren dürften dies rund 300 Leute aus der näheren Umgebung gewesen sein. An der «Kili»-Tour werden insgesamt rund 2000 Leute aus der Region teilgenommen haben, die es auf diesen fast 6000 Meter hohen Vulkankrater hinaufgeschafft haben. Wir haben bei diesen Aktivferien eine Erfolgsquote von 90 Prozent, was sehr erfreulich ist.

Das Angebot an Trekkingtouren ist im Kanton Schwyz nicht sehr gross.

Nein, mit meinem Angebot befinde ich mich in einer Nische, normale Reisebüros bieten solche Touren wegen des Beratungsaufwands selten an. Daher arbeite ich fast ausschliesslich auch im Direktverkauf an die Kunden und habe keine Partnerschaften mit anderen Reiseanbietern. Trekkingtouren sind grundsätzlich mehrtägige Wanderungen mit einer oder mehreren Übernachtungen in Hütten oder Zelten. Nach dieser Definition sind daher Trekkingtouren auch in der Schweiz möglich, heissen hier aber meist Wanderferien.

Woher kam die Motivation, diese Art von Ferien anzubieten? Was fasziniert Sie persönlich am Trekking?

Am meisten freuen mich die leuchtenden Augen der Gäste. Auf unseren Reisen erleben sie immer eine unglaubliche Vielfalt an Landschaften, hinzu kommen das gemeinsame Erlebnis und der Erfolg als Gruppe. Es entsteht eine tolle Kameradschaft, und das Erlebte schweisst die Gruppe zusammen. Wir veranstalten vor den Touren auch immer ein erstes Kennenlerntreffen und besprechen die Ausrüstungsliste, dadurch haben wir selten Leute dabei, die sich falsche Vorstellungen machen.

Welches ist die beliebteste Tour?

Ganz klar die Tour auf den 5895 Meter hohen Kilimandscharo. Diese bietet aktive Ferien mit sechs Tagen Wandern (mit Übernachtung in Hütten), drei Tagen Safari und abschliessenden Badeferien – eine tolle Kombination. Die Hälfte unserer «Kili»-Gäste hat in der Schweiz noch nie einen 4000er bestiegen. Die Aussicht, als gesunde und motivierte Wandernde auf fast 6000 Meter Höhe zu triumphieren, ohne dabei zu klettern oder auf Gletschern zu laufen, spornt die Leute an.

Trotz allem ist auch immer eine gewisse Portion Fitness nötig. Für wen ist die Tour auf den Kilimandscharo eher nicht geeignet?

Für jemanden, der nicht gesund ist. Man muss sich vorstellen: Unsere Reisen führen in Drittweltländer, sind abseits der Zivilisation. Bei Problemen mit dem Bewegungsapparat wird es bereits schwierig, aber bei Kreislaufproblemen kann es sehr schnell gefährlich werden. Es sind nicht die gleichen Gesundheits- und Rettungsinfrastrukturen vorhanden wie bei uns. Wichtig ist auch, dass die Leute im Voraus allfällige Allergien deklarieren und mir auf dem Anmeldeformular mit Unterschrift bestätigen, dass sie gesund sind.

Auch in seinen Ferien zieht es Hanspeter Kaufmann zum Kilimandscharo, wie hier bei einer Tour mit Übernachtung im Gipfelkrater des «Kilis» auf 5700 Metern Höhe. Bild: PD

Worauf ist sonst noch zu achten?

Auf eine gute Ausrüstung. Und bei den jüngeren Teilnehmenden schreitet die Akklimatisierung an die Höhe langsamer voran, da sich die roten Blutkörperchen nicht so schnell bilden wie bei Erwachsenen. Daher läuft unsere Tourenleitung während der Trekkings, bei denen man schnell grosse Höhen erreicht, auch immer voraus. Dadurch können sich alle angemessen an die Höhenlage gewöhnen. Auch Vegetarierinnen und Vegetarier werden auf einer Trekkingtour entsprechend verpflegt. Bei neueren Trends wie dem Veganismus wird es für die mitlaufende Küchenmannschaft dann aber schwierig, den Gast zufriedenzustellen. Wichtig ist, dass man genügend Kalorien zu sich nimmt. Ansonsten hat der Körper ein ständiges Defizit, und man beginnt, unter anderem, zu frieren. Letztendlich ist das aber alles eine Frage der ausreichenden Planung, auch wir als Reiseveranstalter müssen anpassungsfähig bleiben.

Apropos neuere Trends: Wanderungen und Touren haben auch bei jungen Leuten in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen, spüren Sie dies auch?

Ja, seit ungefähr fünf Jahren interessieren sich auch vermehrt Jüngere für unsere Touren. Darum ist es auch wichtiger geworden, online präsent zu sein. Nur auf Facebook Werbung zu machen, reicht da nicht aus, man muss auch auf Instagram präsent sein und weitere Plattformen nutzen, um die jungen Leute anzusprechen. Auch die Korrespondenz hat sich in den letzten Jahren verändert. E-Mails gibt es ja schon lange, der Briefverkehr nimmt immer mehr ab, für viele Junge würden Online-Korrespondenzen vollkommen ausreichen.

Was denken Sie, woher kommt dieser Trend von zunehmendem Interesse an Reisen, Wanderungen und Touren?

Die jungen Leute haben heutzutage unendliche Reisefreiheiten, welche sie auch nutzen wollen. Individuelles Reisen findet in einem viel grösseren Umfang statt als früher. Outdoor-Sport ist ohnehin sehr beliebt, und Wandern bezeichnen Herr und Frau Schweizer als eines ihrer liebsten Hobbys. Wir sind in unserer Region mit der Landschaft und den Bergen sehr privilegiert – und wer einmal eine Reise in ein Drittweltland unternommen hat, realisiert, dass wir im Paradies leben. Zudem wurde der Drang, hinauszugehen und etwas zu erleben, bei vielen durch die Corona-Krise sicherlich noch verstärkt.

Ihr Geschäft hat sicher auch unter der Corona-Krise gelitten.

Ja, sehr stark. Aber dank der grosszügigen Unterstützung durch Bund und Kanton konnte das Geschäft diese schwere Zeit überstehen, dafür bin ich sehr dankbar. Im ersten Corona-Jahr hatten wir gerade mal zwei anstatt der üblichen 15 Reisegruppen, die Planung war aufgrund der sich ständig ändernden Reisebeschränkungen schwierig. Man muss sich vorstellen: Wir veranstalten begleitete Erlebnisreisen mit Gruppen von acht bis vierzehn Personen, da muss vier bis fünf Monate im Voraus entschieden werden, ob und wie eine solche Tour durchgeführt wird.

Wie muss man sich die gesamte Organisation einer Trekkingtour vorstellen?

Inzwischen helfen mir da natürlich die langjährige Erfahrung und die Kontakte, welche ich in der ganzen Zeit aufbauen konnte. In den meisten Ländern arbeite ich mit langjährigen Partnern zusammen. In Nepal beschäftige ich sogar zwei Festangestellte. Anhand des Reiseprogramms wissen der Bergführer und der Koch, wann wir kommen, und organisieren das Notwendige vor Ort, wie Unterkünfte, Träger, Lasttiere, Küche und mehr. Unsere Gäste sind nur mit einem leichten Tagesrucksack unterwegs, das ganze Gepäck wird für sie von Hütte zu Hütte getragen. Die Organisation für die «Kili»-Reise gestaltet sich inzwischen verhältnismässig einfach, da wir mittlerweile über 200 Gruppenreisen auf den «Kili» organisiert haben.

Ist die Kommunikation mit den Organisatoren vor Ort schwierig, muss man Angst haben, übers Ohr gehauen zu werden?

Früher musste man noch den Hörer in die Hand nehmen und für ein Gespräch nach Afrika vier Franken pro Minute zahlen oder ein Telefax senden. Heute schreibe ich oft über WhatsApp oder ein E-Mail, das funktioniert sehr gut. Aber ich wurde auch schon «verseckled» und habe Geld verloren. Eine junge Firma, welche Safaris angeboten hat, wurde sehr schnell erfolgreich und kam zu viel Geld. Damit konnten die Verantwortlichen nicht umgehen und gingen innert Kürze Konkurs. Ich kann mich da glücklicherweise meistens auf meine Erfahrung und mein Bauchgefühl verlassen. Da ich regelmässig auch selbst auf den Reisen als Tourenleiter dabei bin, kenne ich die Leute vor Ort, das hilft.

Nebst all den schönen Erlebnissen gibt es aber sicher auch Schattenseiten. Kam es in letzter Zeit zu mehr Unfällen, Verletzungen und Tourabbrüchen auf Ihren Reisen?

Nein, glücklicherweise nicht. Man kann zu einem gewissen Teil vorbeugen durch sorgfältige Organisation und genaue Informationen an die Kunden, was es braucht, um eine Tour sorglos zu überstehen. In den vergangenen 36 Jahren musste keiner unserer Gäste mit der Rega Bekanntschaft machen, darauf bin ich sehr stolz. Das ist auch nicht selbstverständlich bei Trekkingreisen in Drittweltländern. Leider hatten wir im letzten Jahr unseren ersten Todesfall: Nach Erreichung des Kilimandscharo-Gipfels ist ein 51-jähriger, äusserlich gesunder Mann unerwartet an Herzversagen gestorben, das war ein tragisches Ereignis.

Wohin reisen Sie selber am liebsten?

Wir haben in unserer Region grundsätzlich alles, was es braucht für Aktivferien. Von April bis September bin ich deshalb am liebsten im Talkessel Schwyz unterwegs, von Oktober bis März mit Gruppen auf dem «Kili», in Nepal und in Bolivien. Meine Lieblingsdestination ist ganz klar der Kilimandscharo. Erst kürzlich hatte ich eine Rückmeldung, die mich sehr berührte. Einer der Gäste schrieb: «Es waren meine schönsten Ferien! Die Erlebnisse werden mich bis ans Ende meines Lebens begleiten – so hoch wie der Berg ist, so tief sind die Eindrücke, die er hinterlassen hat. Ich bin als anderer Mensch heimgekommen.»

Zur Person Name: Hanspeter Kaufmann

Geburtsdatum: 2. Dezember 1963

Zivilstand: in guten Händen

Wohnort: Brunnen

Heimatort: Wauwil LU, aufgewachsen in Steinen

Beruf: Reiseveranstalter Firma «Kaufmann Trekking»

Hobbys: Wandern, Biken, «Terrassing» (in Brunnen am See auf einer Terrasse sitzen)

Lieblingsessen: Rindszunge

Lieblingsfilm: «Out of Africa»

Lieblingsbuch: «Schwyzer Namenbuch» von Viktor Weibel

Lieblingswandergebiet in der Schweiz: Muotatal

Lieblingsreisedestination: Kilimandscharo

