Interview Cyrill Villiger: «Wir sind rund hundert Freiheitstrychler» Cyrill Villiger aus Lauerz ist ein Freiheitstrychler der ersten Stunde. Er erzählt, wie die Bewegung entstanden ist. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Die Bilder von Bundesrat Ueli Mauer in einem Hirthemd der Freiheitstrychler schlugen hohe Wellen. Die Freiheitstrychler gehen aus dem Kanton Schwyz hervor. Exponenten sind Andy Benz aus dem Wäggital und der Lauerzer Cyrill Villiger.

Cyrill Villiger bei sich zu Hause in Lauerz. Bild: Andreas Seeholzer

Wie sind Sie zum Trychlen gekommen?

Cyrill Villiger: Die Greifler haben mich immer fasziniert, mit 15 bin ich dem Dorfverein beigetreten. Ich hatte immer schon Freude am Brauchtum.

Wie kamen Sie vom Trychler zum Freiheitstrychler?

Schon zu Beginn von Corona hatte ich viele Fragen und informierte mich. Vor dem zweiten Lockdown bin ich in Zürich zum ersten Mal an eine Kundgebung gegangen. Beim zweiten Mal ging ich mit meinen Kollegen auf den Helvetiaplatz. Es galt Maskenpflicht und ich sah, wie die Polizei eine alte Frau ohne Maske wegtrug. Dass man in der freien Schweiz wegen einer Maske so grob mit Leuten umgeht, hat mich verärgert. Wir haben uns entschieden, bei der nächsten Kundgebung anders aufzutreten. Auf dem Helvetiaplatz lernten wir ein paar Wäggitaler kennen, unter anderen Andy Benz.

Wo war diese nächste Kundgebung?

In Einsiedeln fand die erste Kundgebung im Kanton Schwyz statt. Ich und ein paar Kollegen entschieden uns, mit den Trychlen hinzugehen. Wir waren etwa zwölf Trychler – aber noch nicht die Freiheitstrychler – und hatten teilweise Hirthemden der Vereine an, denen wir angehören. Nach der Kundgebung in Lachen sassen wir zusammen und gründeten eine Chatgruppe, um uns besser zu organisieren. Diese Chatgruppe wurde Freiheitstrychler genannt. Mit dem Chat begannen wir auch, Leute zu rekrutieren.

Es gibt also heute auch Freiheitstrychler, die vorher nicht in einem Greiflerverein Mitglied waren?

Ja, es hat beides.

Wie ging es weiter?

An den Kundgebungen waren wir dann stets präsent. Jene in Altdorf war verboten worden. Wir wollten uns das nicht bieten lassen, entschieden, uns die Versammlungsfreiheit nicht nehmen zu lassen. Ein paar von uns hatten das Hirthemd des jeweiligen Vereines an, was dann dazu führte, dass die Präsidenten der betroffenen Vereine uns baten, nicht mehr die offiziellen Hirthemden der Vereine zu tragen.

Die Vereine sind ja auch nicht politisch.

Ja.

Und dann?

Wir haben dann entschieden, eigene Hirthemden herstellen zu lassen.

Und darauf stand dann: Freiheitstrychler.

Ja.

Freiheitstrychler an der Demonstration der Coronaskeptiker in Uster. Bild: Walter Bieri/Keystone (24. September 2021)

Die Freiheitstrychler sind also sozusagen im Kanton Schwyz geboren worden?

Ja, das ist so. Schwyz war schon immer eine Hochburg des Brauchtums, wie auch des Widerstandes gegen Anordnungen von Politik und Behörden. Deshalb ist es naheliegend, dass die Freiheitstrychler in Schwyz entstanden sind.

In den Schweizer Medien hiess es, dass euer Webmaster auch Pages für die rechte Szene macht. Stimmt das?

Ein Kollege von Andy Benz macht die Page im Auftrag, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er zur rechtsextremen Szene gehört. Wenn es so wäre, dann weiss ich es nicht. Aber es ist schon so, wir sind Patrioten, wollen zum Beispiel nicht in die EU. Andererseits haben wir auch Ausländer bei uns, einen Albaner zum Beispiel, einen Bolivianer, drei Türken, zwei bis drei Deutsche und eine Italienerin.

Wie geht es mit den Ausländern im Hirthemd?

Sehr gut, ich sagte oft, die sind mehr Eidgenosse als manch anderer, der sich nicht traut, den Hintern zu heben. Für uns ist das Rechts-Links-Denken sowieso überholt – der Mensch zählt.

Wo werden die Hemden hergestellt?

Im Wäggital.

Ihr habt eine Homepage und die Hirthemden als Erkennungsmerkmal. Welche Marketing-Instrumente habt ihr noch?

Den Telegram-Kanal und Whatsapp für die Kommunikation sowie Filme, die von unseren Auftritten gemacht werden.

Ist es ein Verein?

Nein, eine lose Bewegung. Im kleinen Rahmen von zwölf Personen besprechen wir das weitere Vorgehen und tragen die Informationen dann über Whatsapp oder Telegram an die rund hundert Freiheitstrychler weiter.

Bekommt ihr als Freiheitstrychler Spenden?

Ja. Wie gross die Unterstützung aus der Bevölkerung ist, kann man am Spendenbarometer auf unserer Homepage sehen. Wir bekamen in den letzten Monaten nahe an die 50'000 Franken. Den grösseren Teil investieren wir in eigene Trycheln, wir haben auch einen Anhänger gekauft.

Haben die Freiheitstrychler eine Spende von Christoph Blocher erhalten?

Nein, ich weiss nichts davon, aber das wäre schon was, vielleicht kommt das noch. Nein – im Ernst – das Geld reicht, um die Hirthemden bezahlen zu können und dass zwischendurch nach einer Kundgebung ein Bier drinliegt.

Können die Hirthemden bestellt werden?

Nein, die geben wir nur persönlich den Leuten, zu denen wir das Vertrauen haben.

Ueli Maurer, der medienwirksam ein Hirthemd der Freiheitstrychler mit Schwyzer Wappen trug, war dann wohl der mediale Höhepunkt?

Ja, wahrscheinlich schon.

Bundesrat Ueli Maurer im Hirthemd der Freiheitstrychler. Bild: Twitter

Wie stehen Sie zu Gewalt an Kundgebungen?

Als Trychler sind wir immer friedlich aber selbstbewusst unterwegs, wie sollen wir mit einem bis zu 20 Kilogramm schweren Geläut beladen, Gewalt anwenden? Gewalt, egal in welcher Art und von welcher Seite, hat in einer Demokratie nichts zu suchen.

Missbrauchen die Freiheitstrychler das Brauchtum?

Ich glaube das Trychlen hat eine tiefere Bedeutung als an drei Königen eine Runde zu drehen und dann in die Beiz zu verschwinden. Unseren Vorfahren ist es um mehr gegangen, nämlich die bösen Geister auszutreiben und einander Mut zu machen. Für uns ist ein Ritual, um die bösen Geister der Angst austreiben: Die Angst vor dem Virus, vor Repressalien und davor, die eigene Meinung zu sagen.