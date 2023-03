Interview «Die Saison war eine emotionale Achterbahnfahrt»: Corinne Suter über ihren schweren Sturz und ihre Medaille Ein schwerer Sturz und eine weitere WM-Medaille: Corinne Suter erlebte in dieser Saison die Sonnen- und Schattenseiten des Skisports. Damian Bürgi Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Obwohl sie oft unterwegs ist und viele Orte besuchen kann, ist der Bezug zur Heimat für Corinne Suter immer noch extrem wichtig. Bild: Keystone

Wie geht es Ihnen nach der abgelaufenen Saison?

Ich fühle mich gut, vielen Dank.

Wie konnten Sie den Sturz von Cortina körperlich und mental verkraften?

Der Sturz kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Es war für mich mental ein grosser Kraftakt, wieder das Vertrauen in mich selbst zu finden und die Skier erneut laufen zu lassen. Ich war an einem Tiefpunkt angelangt und bin froh, diesen überwunden zu haben.

Es hätte ja auch durchaus schlimmer kommen können, denken Sie ab und zu daran?

Ich denke, es spielten zwei grundlegende Faktoren eine Rolle. Meinen intensiven Sommertrainings und meinem körperlichen Zustand kann ich es einerseits verdanken, dass ich keine schlimmeren Verletzungen davongetragen hatte. Andererseits war das Glück, das bei diesem Sturz auf meiner Seite stand, der zweite Faktor. Nun weiss ich einmal mehr, wieso ich die Sommertrainings zu meinem Vorteil nutzen muss.

Das Saisonhighlight war sicherlich der Gewinn der WM-Bronzemedaille unter schwierigen Voraussetzungen. Was hat an diesem Tag so gut gepasst, dass dieser Erfolg zustande gekommen ist?

Für mich kam die WM zu einem Zeitpunkt, wo ich mit mir selbst stark beschäftigt war. Ich denke, viele haben an einem guten Resultat gezweifelt, und dies verringerte den Druck. Schliesslich passte aber vieles zusammen, und es war für mich ganz klar ein Saisonhighlight.

Was hat der Gewinn der Medaille in Ihnen ausgelöst?

Die Medaille gab mir Kraft und Mut in einem Augenblick, in welchem ich beides extrem brauchte. Es war schön, dies auch mit meiner Familie feiern zu können.

Welchen Stellenwert hat die Medaille im Vergleich zu den anderen Grosserfolgen?

Ich verbinde diese Medaille sicherlich immer mit einer schwierigen Zeit, aber auch mit einem persönlichen, emotionalen Triumph für mich selbst. Ich konnte mein Können im richtigen Moment abrufen.

Sie posten auf Social Media oft Bilder vom Urnersee in der Nähe Ihres Wohnorts. Mit einem Augenzwinkern gefragt: Dürfen wir Sie im «Boten» noch als Schwyzerin bezeichnen oder fühlen Sie sich inzwischen eher als Urnerin?

Flüelen und Uri sind eine sehr schöne Gegend. Ich lebe sehr gerne dort, und ich fühle die Unterstützung, die mir die Region entgegenbringt. Dafür bin ich sehr dankbar. Meine Heimat ist und bleibt aber Schwyz, wo ich viele schöne Momente erlebt habe und immer noch erleben darf.

Sind Sie noch viel hier in der Umgebung, wo Sie aufgewachsen sind?

Viele Freunde und meine Familie leben in Schwyz. Wenn ich zu Hause bin, dann besuche ich immer wieder meine Heimat. Das ist für mich extrem wichtig.

Was unternehmen Sie, wenn Sie im Talkessel unterwegs sind?

Ich besuche gerne meine Freunde und meine Familie. Das Reiten ist nach wie vor ein grosses Hobby von mir, und ich versuche, es so oft wie möglich auszuüben. Ansonsten geniesse ich auch einfach gerne die Umgebung und die Natur.

Sie wirken in der Öffentlichkeit sehr locker, gelöst und selbstbewusst. Wie schaffen Sie das?

Ich versuche immer, mich selbst zu sein, was für mich persönlich der richtige Weg ist. Über die Jahre konnte ich für mich die richtige Balance finden, und dies ist als Sportlerin wichtig.

Marco Odermatt kritisierte kürzlich das dichte Rennprogramm. Sehen Sie das auch problematisch? Hat man die ganzen Reisestrapazen irgendwann satt?

Während der Saison gibt es sehr stressige Zeiten. Dann versuche ich, mich stets auf mich selbst zu konzentrieren und meine Leistungen abzurufen. Solange ich noch Skirennen fahre, versuche ich, die schönen Orte, die wir besuchen, zu geniessen.

Oft waren in dieser Saison bei den Rennen weisse Streifen und rundherum grüne Landschaften zu sehen. Macht es so überhaupt noch Spass, Rennen zu fahren?

Die Pisten werden immer wieder mit viel Herzblut und Einsatz präpariert und aufbereitet. Es ist unglaublich, was die Organisatoren und Helfer jeweils leisten. Ohne diese Menschen wäre ein Rennen nicht möglich.

Welche Schulnote (von 1 bis 6) geben Sie sich selbst für die abgelaufene Saison? Inwiefern wurden die angestrebten Saisonziele erreicht oder auch verpasst?

Mir eine Schulnote für meine Saison zu geben, wäre für mich der falsche Ansatz. Diese Saison war ein Auf und Ab mit diversen Strapazen, die es zu bewältigen gab. Letztendlich kann ich mehrheitlich zufrieden auf die Saison zurückblicken.

Was war in dieser Saison speziell beziehungsweise anders als in anderen Saisons?

Der Sturz war offensichtlich ein harter Rückschlag, welchen ich zuerst verdauen musste. Zudem kam er zu einem denkbar ungünstigen Moment. Emotional war diese Saison eine Achterbahnfahrt.

Wie ist es zu erklären, dass Sie im Weltcup nicht ganz an den tollen Saisonstart anknüpfen konnten?

Meine Saison ist sehr erfreulich gestartet. Anschliessend lief es mir nicht mehr rund, und ich versuchte, die Gründe dafür zu finden. Es ist aber schwierig zu sagen, was es genau war, denn für mich war es das Wichtigste, aus der Abwärtsspirale zu finden und wieder am Erfolg anzuknüpfen. Es gibt nun noch ein paar Dinge, die nach der Saison analysiert werden müssen, und an welchen wir arbeiten werden, damit ich in der kommenden Saison wieder mein bestes Skifahren zeigen kann.

Welche Lehren ziehen Sie aus der abgelaufenen Saison für die Zukunft?

Tiefschläge kommen und gehen. Es ist für mich wichtig, dass ich weiss, wie ich damit umgehe. Diese Saison hat mir einmal mehr gezeigt, dass die mentale Fitness in unserem Sport extrem wichtig ist.

Stehen für die kommende Saison schon gewisse Veränderungen fest?

Wir werden nach der Saison gewisse Dinge analysieren und testen. Dann wird sich zeigen, ob es Veränderungen geben wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen