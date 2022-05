Marco Wiget zieht beim SC Kriens die Fäden

In Ihren erst knapp drei Monaten beim SC Kriens haben Sie schon wichtige Entscheidungen getroffen: Trainer René van Eck muss Ende Saison gehen, Sven Lüscher kommt neu. Ging alles ein bisschen schnell?

Nein, überhaupt nicht. Bevor ich das entschieden habe, haben die restliche Klubführung und ich unsere Situation genau analysiert. Es war nicht so, dass ich gekommen bin und gesagt habe: Die Saison ist schlecht; dieser und jener muss jetzt sofort weg.

Sondern?

Wir haben gemerkt, dass wir frischen Wind brauchen. Sven Lüscher passt genau in das Trainerprofil, das wir für den Klub erarbeitet haben: Er ist dynamisch, motiviert, ein Trainertalent und kannte Kriens schon aus seiner Zeit als Spieler. Aber natürlich musste ich für diese Entscheidungen auch Kritik einstecken. Ich wusste, dass es nicht der schönste Teil meines neuen Jobs sein wird, einem Trainer zu sagen, dass wir seinen Vertrag nicht verlängern. Das musste ich jetzt halt gleich am Anfang machen.

Aber sonst sind Sie gut in Ihren neuen Job gestartet?

Ja, es ist sehr spannend und eben, viele Sachen habe ich jetzt schon erlebt. Ich lerne viel Neues dazu. Und es gibt enorm viel zu erledigen: In dieser Situation, in der wir gerade sind, beinhaltet die Planung für die neue Saison einiges.

Die Situation, die Sie ansprechen, ist der Abstieg. Kriens ist derzeit nicht konkurrenzfähig. Wie wollen Sie das als Sportchef ändern?

Die Saison ist eben erst zu Ende gegangen, aber mein Fokus liegt bereits voll auf der nächsten. Es braucht einige Veränderungen für eine erfolgreichere Zukunft. Wir wollen wieder ein Team zusammenstellen, das ein Gesicht hat. Das den SC Kriens, seine Werte und die Region verkörpert. Konkrete Spielernamen kann ich aber noch nicht nennen.

Wird das Ziel der direkte Wiederaufstieg sein?

Wir haben uns noch kein Rangierungsziel gesetzt. Eine so schwierige Saison wird auch Narben hinterlassen, das steckt man nicht einfach so weg. Wir müssen uns zuerst wieder stabilisieren, bleiben aber ein ambitionierter Verein, der – mittelfristig – wieder den Aufstieg anpeilt.

Zur Person

Marco Wiget ist in Brunnen aufgewachsen und hat in Bern Sportwissenschaften studiert. Der heute 31-Jährige wurde im März zum Sportchef beim SC Kriens ernannt, der Challenge-League-Klub steigt als klarer Tabellenletzter nun jedoch in die Promotion League ab. Zudem arbeitet Wiget weiterhin als Turn- und Sportlehrer in Luzern, wo er auch seit mehreren Jahren wohnt. Seine Karriere als Fussballer hatte als Junior beim FC Brunnen begonnen. Dann spielte er zunächst in den Nachwuchsteams des FC Luzern, später als Aktiver bei Tuggen sowie Breitenrain und wechselte 2013 schliesslich zum SC Kriens, mit dem er als Führungsspieler den Aufstieg von der 1. Liga bis in die Challenge League schaffte. 2020 beendete Wiget seine Profikarriere und kehrte zum FC Brunnen in die erste Mannschaft zurück. (lai)