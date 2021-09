Andreas Thiel sagt Bühnenauftritte ab

Interview «Ich lasse mich nicht erpressen»: Nach Marco Rima streicht auch Andreas Thiel all seine Bühnenauftritte Satiriker Andreas Thiel sagt seine Auftritte ab. Er protestiert so gegen die Corona-Massnahmen. Edith Meyer Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Andreas Thiel beendet vorübergehend aus Protest gegen die Corona-Massnahmen seine Bühnenkarriere. Bild: PD

Es wurde angekündigt, dass Sie mit Ihrem Programm «Champagner macht nicht lustig aber prickelt» im Theater Duo Fischbach auftreten. Jetzt aber haben Sie alle Verträge annulliert. Was ist passiert?

Die Kantonsregierung erpresst die Kulturinstitutionen. Ein Theater, das sich weigert, Mitarbeiter, Zuschauer und Künstler im Sinne der Verwaltung zu diskriminieren, darf den normalen Spielbetrieb nicht wiederaufnehmen. Aber ich lasse mich nicht erpressen. Da mache ich nicht mit.

Sie kritisieren, dass Sie für Ihre Auftritte im Theater ein Corona-Zertifikat vorweisen müssen?

Die gentestbasierte Zertifizierung von Menschen. Das ist menschenverachtend. Wäre das Virus auch nur halb so tödlich, wie von der Taskforce behauptet, würden wir uns alle dauernd an Beerdigungen treffen. Massenveranstaltungen wie Anti-Massnahmen-Kundgebungen, an welchen ungeimpfte Menschen ohne Maske fröhlich miteinander plaudern und lachen, müssten Schneisen des Todes in die Gesellschaft reissen. Nichts davon ist der Fall. Aber alle Menschen permanent unter Generalverdacht zu stellen, sie könnten eine tödliche Gefahr für die Gesellschaft sein, ist so absurd, dass ich staune, wie viele Menschen bei dieser Groteske mitmachen.

Sprechen wir über die 3G-Regel – geimpft, getestet oder genesen. Führt diese Ihrer Meinung nach zu weit?

Gesundheit ist Privatsache. Wäre dem nicht so, müsste der Bundesrat sofort Tabak-, Alkohol- und Fleischkonsum verbieten. Diese verursachen mehr Todesfälle als alle Viren zusammen. Die PCR-Testerei hingegen ist eine unnütze, obrigkeitliche Schikane. Falls es sich bei diesem Test um einen Intelligenztest handelt, haben wir ihn nicht bestanden.

Haben Sie auch noch andere Engagements abgesagt?

Offen sind nur noch Verträge mit jenen Theatern, die den Spielbetrieb noch nicht wiederaufgenommen haben, wie das Nürnberger Burgtheater.

Eine Spaltung der Gesellschaft ist zu beobachten. Wie empfinden Sie das?

Die Hetze gegen Ungeimpfte nimmt zu. Das habe ich noch nicht einmal in den Siebzigerjahren erlebt, als wir nur ganz wenige ungeimpfte Kinder waren. Wir wurden als etwas eigenwillig betrachtet, aber doch nicht als gefährliche Monster.

Verurteilen Sie Menschen, die geimpft sind oder sich impfen lassen wollen?

Von den meisten Menschen in meinem Umfeld weiss ich gar nicht, ob sie geimpft sind oder nicht. Es spielt für mich auch keine Rolle. Ein Impfverbot wäre genauso totalitär wie ein Impfzwang.

Wie schützen Sie sich vor einer Covid-19-Erkrankung?

Bei uns in der Familie haben wir es durch, denn wir haben Kinder, und da macht man ja jede Grippewelle mit. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, welche dieser Wellen Covid-19 hiess. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass diejenigen von uns, die sich auf Antikörper testen liessen, Antikörper haben. Und das ist der beste Schutz.

Welche Haltung erwarten Sie vom Schwyzer Regierungsrat?

In einem Kanton, der das nationale Covid-19-Gesetz flächendeckend abgelehnt hat, erwarte ich von der Kantonsregierung, dass sie die bundesrätlichen Vorgaben bei der Umsetzung nicht verschärft, sondern abschwächt. Unsere Politiker sind Diener des Volks und nicht Diener des Bundesrats.

Jetzt, wo Sie keine Bühnenauftritte mehr machen, haben dann mehr Zeit für Ihr Filmprojekt?

Mein Kinofilmprojekt «Terroristen wie wir» liegt samt Produktionsbudget seit über einem Jahr auf Eis. Gedreht werden kann erst, wenn die Rechtssicherheit wiederhergestellt ist und somit Planungssicherheit über ein ganzes Produktionsjahr herrscht. Während der Corona-Zeit habe ich mit meinem Team ein zweites Filmprojekt entwickelt.

Um was geht es in diesem Projekt?

Es ist ein Serienprojekt mit dem Titel «Les Sanspapiers». Frühester möglicher Drehtermin ist im Sommer nächsten Jahres. Wiederum unter der Voraussetzung, dass bis Januar alle Massnahmen endgültig aufgehoben werden.

Das Corona-Thema beschäftigt alle. Gäbe es für Sie da nicht auch Stoff für Satire?

Oh ja, den gibt es. Ein befreundeter Künstler, der öfter mal in Deutschland unterwegs ist, antwortet dort immer, wenn er auf die Maskenpflicht angesprochen wird: «Ich bin Schweizer, ich muss keine Maske tragen», was mit einer Mischung aus Belustigung und Bewunderung quittiert wird. Und neulich hat hinter mir ein kaugummikauender Kunde, von der Kassierin auf die fehlende Maske angesprochen, trocken geantwortet: «Ich habe einen Anti-Corona-Kaugummi.» Ein anderer hat mal gesagt: «Ich habe einen besonderen Grund», was juristisch einwandfrei ist, weil die Gewissensfreiheit verfassungsrechtlich verankert ist. Aber auf die Frage, welchen Grund er habe, antwortet er: «Gesunder Menschenverstand.»