Leiter des Amts für Migration Schwyz über die aktuelle Situation

Interview «In Kürze werden wieder mehr Flüchtende kommen» – Leiter des Amts für Migration Schwyz über die Auswirkungen des Kriegs Markus Blättler, Leiter Amt für Migration, über die Ukraine-Flüchtlinge, die Schwierigkeiten der Gemeinden und über den möglichen Kriegsverlauf.

Noch immer wird in der Ukraine heftig gekämpft. Wie ist die Flüchtlingssituation momentan im Kanton Schwyz?

Die Situation ist im Moment überschaubar, die Abläufe haben sich «eingependelt», seien es die Prozesse mit dem Bund, aber auch mit den Gemeinden. Das heisst aber nicht, dass die Bewältigung für die Akteure leicht ist, denn die Zahl der Ankommenden ist auf einem hohen Niveau.

Was heisst das?

Noch fehlt uns aufgrund der parallelen Wege, wie die ukrainischen Flüchtlinge nach Schwyz kommen, der genaue Überblick. Aber der Nebel lichtet sich. Aufgrund des Lastenausgleichs des Bundes sind in den letzten zwei Wochen wenige Personen dem Kanton Schwyz zugewiesen worden. Dies wird sich in Kürze ändern, und darauf müssen wir, Kanton und Gemeinden, uns vorbereiten. Und was wir nicht vergessen dürfen: Es gibt noch eine Asylsitua­tion ausserhalb der Ukraine-Thematik – und die ruht nicht!

Wie schätzen Sie die ganze Situation in der Ukraine ein?

Dazu machen sich andere Köpfe und Experten viele Gedanken. Vieles hängt vom weiteren Kriegsverlauf ab. Sollte sich die Front mittelfristig noch weiter nach Westen verschieben und sich eventuell entlang des Dnjepr bis nach Odessa erstrecken, würde dies zu weiteren grösseren Fluchtbewegungen führen. Inwieweit diese Flüchtlingsströme dannzumal die Schweiz erreichen würden, bleibt Spekulation.

Die Gemeinden haben an ihren Versammlungen aufgerufen, Plätze zu melden. Sind sie noch immer am Anschlag?

Keine Gemeinde hat einfach so freien Wohnraum auf Vorrat, und erst recht nicht in der Menge und so kurzfristig, wie es diese Ausnahmesituation verlangt. Daher habe ich grossen Respekt vor den Anstrengungen, welche die Verantwortlichen in den Gemeinden unternehmen, um den Ansprüchen gerecht zu werden, sei dies bei der Unterbringung oder der Einschulung der schulpflichtigen Kinder. Ihnen hilft dabei sicher die grosse Solidarität in der Bevölkerung.

Wie viele Flüchtlinge sind derzeit im Kanton Schwyz?

Total sind es – Stand diesen Mittwoch – total 1989 Personen aus der Ukraine. 585 davon sind privat untergebracht. In den Durchgangszentren Stoos und Ibach sind es rund 60 Personen. Der Kanton hat noch 169 verfügbare Plätze, die Gemeinden müssen noch 258 suchen.

Wie viele davon sind privat untergekommen?

Diese Unterscheidung machen wir nicht mehr, aber in den Anfängen waren es sicher 80 Prozent. Heute haben wir die Unterscheidung wie vorhin aufgezeigt. «Privat und Gemeinden» sowie in «kantonalen Strukturen». Also im Moment 90 zu 10 Prozent.

Man hört von vielen Problemen, die eine solche Privatunterbringung mit sich bringt. Kennen Sie viele solcher schlechter Geschichten?

Bis jetzt haben wir keine Kenntnisse davon …

Wie werden die Gastfamilien vom Kanton unterstützt?

Für die finanzielle Unterstützung von ukrainischen Staatsangehörigen in Gastfamilien und Privatunterkünften ist die Gemeinde zuständig. Die Gemeinden erhalten von Bund/Kanton Pauschalen pro Person, welche in Teilen für eine Unterstützung genutzt werden kann. Wir werden eine Informations- und Austauschveranst­altung für Geflüchtete aus der Ukraine sowie deren Gastgeberinnen und Gastgeber veranstalten.

Wo sehen Sie die grössten Probleme? Sprachlich? Einschulung?

Ja, natürlich ist die Sprache oftmals das klassische Hindernis.

Finden sich im Kanton Schwyz genügend Übersetzer?

Es haben sich von Anfang an viele Leute – etwa 30 – bei uns im Amt gemeldet und ihre freiwillige Unterstützung angeboten. Wir haben diese Kontakte gebündelt, und komin, das Kompetenzzentrum für Integration im Kanton Schwyz, koordiniert deren Einsätze als interkulturell Dolmetschende, dies zugunsten von Behörden, Schulen, RAV etc.

Es reisen offenbar ja auch immer viele wieder zurück. Haben Sie da einen Überblick?

Die Zahl ist sehr, sehr klein: Soweit sie uns bekannt ist, ist sie vernachlässigbar.

Gibt es keine Probleme mit «bestehenden» Asylbewerbenden aus anderen Kulturkreisen, die sich benachteiligt fühlen?

Es gibt keine Probleme, aber die erkannte und wahrgenommene «Ungleichbehandlung» wie bei ÖV oder Handy-Abo stösst nicht gerade auf Verständnis – was ich persönlich nachvollziehen kann.

Man hört bei der Schweizer Bevölkerung auch, die Ukrainer würden bevorzugt behandelt. Es sei ja der Mittelstand gekommen, der es nicht nötig hätte. Was sagen Sie zu solchen Ansichten?

Das mit der Bevorzugung sind halb private Angebote der allerdings staatsnahen Unternehmungen, was schon zu entsprechenden Aussagen führen kann. Zum Thema «Mittelstand, der dies nicht nötig hat»: Dies hat man auch schon bei anderen Flüchtlingsströmen gesagt. Dazu sage ich nur eins, die russische Bombe, welche auf ein ukrainisches Wohnhaus fällt, unterscheidet nicht, ob sich darin der Mittelstand, die Sozialfälle oder sogar reiche Menschen befinden, es sind einfach Menschen.

