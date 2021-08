Das andere Interview Polizeitaucher Nils Gloor findet auf dem Seegrund Tresore, Revolver oder Bootsmotoren Wenn es auf dem Wasser brennt, wird in vielen Fällen Nils Gloor mit einem Team aufgeboten. Der 43-jährige Familienvater ist Polizeitaucher bei der Kantonspolizei Schwyz – obwohl das nie sein Plan war. Roger Rüegger 01.08.2021, 17.16 Uhr

Polizeitaucher Nils Gloor mit seiner Ausrüstung. Bild: Pius Amrein (Schwyz, 8. Juli 2021)

Ist ein Polizeitaucher in der Zentralschweiz mit Einsätzen unter Wasser 100-prozentig ausgebucht?

Nils Gloor: Nein, zum Glück nicht. Wir werden nicht jeden Tag als Taucher aufgeboten, auch wenn wir nebst unseren eigenen Einsätzen im Rahmen eines Konkordatsvertrags auch für die Kantonspolizei Uri und die Zuger Polizei tauchen. Je nach Vorkommnissen müssen wir öfter ausrücken.

Müssen Sie sich also zwischen den Tauchgängen auch mit Verkehrssündern, Velodieben und Einbrechern befassen?

Wir sind nicht nur Polizeitaucher, sondern Teil des Korps der Kantonspolizei Schwyz. Wir alle sind in anderen Diensten zum Beispiel auch im Bereitschaftsdienst oder wie ich auf einem Polizeiposten eingeteilt.

Welches war Ihr letzter Einsatz als Taucher?

Als am 29. Juni in Pfäffikon ein Boot durch das Unwetter gesunken ist. Es war zwar im Hafen vertäut, aber aufgrund eines starken Sturms ist es gesunken. Wir rückten gegen 9 Uhr aus und bargen das Boot in Zusammenarbeit mit dem Seerettungsdienst mit Luftkissen.

Wie lange dauert die Bergung?

Das war eine relativ kurze Angelegenheit. Rund drei Stunden inklusive Hin- und Rückfahrt. Danach war unsere Arbeit erledigt und wir konnten wieder in den Polizeialltag eintauchen.

Was ist die Aufgabe eines Polizeitauchers, wenn er nicht gesunkene Boote bergen muss?

Es sind schon vorwiegend Suchen nach Personen oder Gegenständen, aber auch Schiffe, die bei stürmischem Wetter beschädigt werden oder sinken und geborgen werden müssen. Oft auch am Hafen, wenn sie bei Wellengang mit anderen kollidieren. Kürzlich hatten wir unabhängig vom Wetter mitten in der Nacht einen Schiffsbrand bei der Insel Ufnau auf dem Zürichsee. Das zerstörte Schiff ist beim Abschleppen gesunken. Wir werden aber auch gerufen, wenn ein Bootsmotor in der Tiefe verloren geht. Dann bergen wir den aus dem Wasser.

Ein Schiffsmotor der über Bord geht?

So etwas kommt auch vor. In solchen Fällen müssen die Besitzer die Kosten für die Bergung übernehmen.

Die Polizeitaucher sind eine Sondereinheit, die bestimmt anständige Stundentarife verrechnet. Was darf es einen Bootsbesitzer kosten, wenn ihr ihm seinen Motor vom Grund des Sees holt?

Das ist eine Frage des Aufwandes. Man darf mit rund 120 Franken pro Stunde rechnen.

Das ist eine überschaubare Auslage.

Das ist nur der Tarif für einen Taucher. Wir sind aber nie alleine unter Wasser. Auch die Fahrzeuge und das Material sind nicht im Preis inbegriffen.

Was war Ihr aufregendster Fund unter Wasser?

Ein Trommelrevolver, den wir aber gar nicht gesucht hatten.

Jetzt wird die Geschichte spannend. Ein ungeklärter Mord?

So spektakulär war es nicht. Es handelte sich nur um eine alte Armeewaffe. Sie stand aber nicht in Verbindung mit einem Delikt, vermutlich hat jemand die Waffe einfach im See entsorgt.

Sie haben sicher noch weitere Gegenstände mit kriminellem Bezug gefunden!

Es gibt ab und zu solche, die wir aufgrund von Ermittlungen suchen. Wir haben dabei schon Tresore gefunden, die gestohlen wurden und von den Tätern im Wasser entsorgt wurden.

Darunter kann man sich etwas vorstellen. Wie bei der Titanic?

Das sind natürlich nicht grosse Tresore, eher Geldkassetten oder Portemonnaies oder andere kleine Gegenstände wie Schmuck oder Uhren.

Wie seid ihr ausgerüstet bei der Suche?

Mit Scheinwerfern und manchmal mit Metalldetektoren. Wobei Letztere in bestimmten Regionen dauernd einen Fund anzeigen, weil mancherorts doch ziemlich Material auf dem Seegrund liegt.

Im Archiv der Medienmitteilungen der Kantonspolizei Schwyz findet man auch Fahrzeuge, die im See gelandet sind. Da kommen auch Sie auf den Plan?

Wenn ein Auto von der Strasse abkommt und im See versinkt, kommen wir natürlich vor Ort.

In diesem Zusammenhang dürfte es auch um die Bergung von leblosen Personen kommen. Wann ist ein Tauchgang bei einer Personensuche erfolgreich? Wenn ihr eine Leiche bergen könnt oder wenn ihr niemanden findet – und noch Hoffnung besteht?

Erfolgreich ist nicht der richtige Begriff, aber unser Auftrag ist klar definiert, nämlich, dass wir Personen finden und bergen. Wenn wir zum Einsatz kommen, geht man von vornherein davon aus, dass wir kein Leben retten können. Für die Angehörigen ist das Auffinden der vermissten Person wichtig, weil sie dann Gewissheit haben. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verarbeitung eines Schicksals.

Ist man zufrieden nach einem solchen Tag, oder gehen solche Momente auch unter die Haut?

Für mich persönlich ist ein Tauchgang erfolgreich, wenn ich meinen Auftrag ausführen kann. Die Arbeit beginnt für uns Polizeitaucher mit dem Bereitmachen der Ausrüstung und endet mit dem Reinigen derselben wieder. Wir rapportieren den Fall nicht und haben daher eine gewisse Distanz, nicht zuletzt zu den Angehörigen. Aber als Polizist ist man immer wieder mit schwierigen Situationen konfrontiert, das macht keinen Unterschied zum Taucher. Was aber ein positiver Aspekt beim Einsatz als Taucher ist: Es gibt während des Einsatzes keinen Lärm, der zusätzlichen Stress verursacht.

Haben Sie sich bei der Polizei gemeldet, weil Sie Beruf und Hobby verbinden können?

Das war nie mein Plan. Als ich der Polizei beigetreten bin, hatte ich nicht vor, Taucher zu werden. Erst als eine Stelle intern ausgeschrieben wurde, habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Ich hatte zwar in meinen Australienferien einige Schnuppertauchgänge absolviert, aber ein wirklicher Hobbytaucher war ich nie.

Dann sind Sie wie die Jungfrau zum Kind zum Polizeitaucher geworden?

Diese Herausforderung und spannende Tätigkeit hat mich einfach angesprochen. Als Sportlehrer brachte ich bestimmte Voraussetzungen mit, die ein Polizeitaucher haben muss. So habe ich mich beworben und absolvierte die Prüfungen. Inzwischen bin ich seit neun Jahren Taucher.

Wir haben den Interviewtermin kurz vor Ihren Ferien reingezwängt. Wohin geht die Reise?

Nicht an eine Tauchbasis in der Ferne. Die Ferien verbringe ich mit meiner Familie in der Schweiz.