Interview Schwyzer Finanzdirektor Kaspar Michel zu seinem Rücktritt: «Ich wollte nie 18 oder 24 Jahre bleiben» Finanzdirektor Kaspar Michel hat am Mittwoch überraschend seinen Rücktritt aus der Regierung bekannt gegeben. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Kaspar Michel im Zentrum: Nach seinem Rücktritt musste er Red und Antwort stehen. Bild: Nadine Annen

Sie geben überraschend Ihren Rücktritt bekannt. Was ist die Motivation dazu?

Michel: Es sind verschiedene Gründe, die zu diesem Schritt führten. Erstens finde ich, dass zwölf Jahre Regierungstätigkeit eine sehr gute Amtszeitlänge sind. Ich wurde ausserhalb der Legislatur gewählt und trete nun auch wieder «ausserordentlich» zurück. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, die Legislatur zu beenden. Aber ich bin jetzt 51. Es war nie mein Ziel, 18 oder sogar 24 Jahre Regierungsrat zu sein. Zudem habe ich vor einiger Zeit ein konkretes, interessantes Angebot einer passenden beruflichen Herausforderung erhalten.

Mit Ihrem Wechsel arbeiten Sie künftig erstmals in der Privatwirtschaft. Haben Sie keine Angst?

Angst auf keinen Fall, aber den nötigen Respekt. Die neue Aufgabe wird anfänglich sicher eine grosse Herausforderung sein. Was es ist, kann ich erst am Donnerstag sagen.

Ihre Bilanz?

Ich denke, dass ich, wenn ich dereinst mit 65 zurückblicke, dann sicher sagen kann, beruflich einen super Dreisprung hingelegt zu haben. Ich war zuerst in der Verwaltung engagiert mit der hochinteressanten Tätigkeit als Staatsarchivar. Ich hätte mir gut vorstellen können, diese Aufgabe das ganze Leben lang auszuüben. Dann kam der Wechsel in die Regierung und damit in ein Exekutivamt, und jetzt trete ich in eine Führungsposition in der Privatwirtschaft ein. Ich freue mich sehr.

Wird der neue Job im Kanton Schwyz sein, werden Sie im inneren oder äusseren Kantonsteil arbeiten?

Wie gesagt, das kommt alles erst am Donnerstag aus.

Hand aufs Herz: Sie haben die Ausgangslage für die Ständeratswahlen 2023 analysiert und gemerkt, dass es nicht reichen könnte. Jetzt machen Sie einen Schritt vorwärts und gehen aus der Politik.

Nein, die künftigen Parlamentswahlen haben sich auf meinen Entscheid absolut nicht ausgewirkt. Auch dass es bei den Ständeratswahlen 2019 nicht zur Wahl reichte, hat für den Entscheid keine Rolle gespielt.

Was dann?

Der Austritt aus der Politik hat vorab damit zu tun, dass ich diese spannende Anfrage erhielt. Dazu kam wie gesagt das Wissen, dass der Zeitpunkt nun richtig ist. Ich darf ja auch mit einer gewissen Befriedigung auf meine Hinterlassenschaft zurückblicken.

Sie wollen sich also definitiv und für immer aus der Politik verabschieden? Ist das nun das Ende mit der Politik?

Zurzeit stehen in dieser Hinsicht ja keine Wahlen an. Und ob ich politisch weiterhin aktiv bleibe, wird sich zeigen. Ich schliesse es sicher nicht aus.

Hat das mit Ihrem neuen Job zu tun? Werden Sie im neuen Beruf politisch tätig?

Nein, da gibt es keinen Zusammenhang.

Treten Sie einfach zurück, bevor Sie mit dem neuen Gesetz kein Ruhegehalt mehr bekämen?

Ich bin selber gespannt, wie dieses Gesetz, das die Staatswirtschaftskommission angeregt hat und vorschlägt, ausgehen wird. Ich werde aber so oder so kein Ruhegehalt bekommen. Schon die heutige Regelung sieht vor, dass Regierungsräte kein Ruhegehalt bekommen, wenn sie nachher nicht weniger verdienen als vorher als Regierungsrat. Das wird bei mir vermutlich zutreffen. Ich werde die Staatskasse somit nicht belasten.

Wird nun ein neuer Finanzdirektor gesucht oder übernimmt einfach ein bestehendes Regierungsmitglied Ihre Aufgabe?

Es sind zwei Vorgänge. Zunächst wird ein neues Regierungsratsmitglied gewählt. Anschliessend, nach der Wahl Ende September, wird in der sogenannten chibigen Sitzung im Regierungsgremium entschieden, wer das Finanzdepartement künftig führen soll.

Erwarten Sie eine Kampfwahl? Die SP hat einmal gesagt, ab jetzt immer antreten zu wollen, und auch die GLP könnte Gelüste haben.

Ich gehe davon aus, dass mehrere Parteien antreten werden. Das ist gelebte Demokratie. Ich vertrete selbstverständlich die Überzeugung, dass die FDP eine wichtige Stimme in der Regierung und im Kanton sein soll und deshalb auch Anspruch auf zwei Sitze hat. Auch, damit das FDP-Gedankengut in der kantonalen Exekutive fest verhaftet bleibt.

Wie zufrieden sind Sie abschliessend mit Ihrer Leistung als Regierungsrat?

Eine öffentliche Eigenbeurteilung ist schwierig und eigentlich sowieso nicht angebracht. Es wird sicher beide Meinungen geben. Zu Beginn meiner Amtstätigkeit gab es auch wirklich schwierige Momente. Die von mir übernommene Ausgangslage war schwierig. Das galt für die ganze Regierung. Wenn man aber sieht, wie es heute mit den Finanzen aussieht, dann denke ich, dass ich einen soliden und guten Staatshaushalt hinterlassen kann. Aber das ist letztlich immer die Arbeit der gesamten Regierung und auch des Parlaments. Erfolge haben ja bekanntlich viele Väter.

