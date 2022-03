Interview Schwyzer SVP-Regierungsrat Barraud zum Ukraine-Krieg: «Ja, ich bin auch besorgt» Der Schwyzer Regierungsrat Andreas Barraud (SVP) stellt sich hinter die Massnahmen des Bundesrates gegen Russland. Die rechtliche Neutralität bleibe unbestritten. Was sind aktuell Barrauds grösste Sorgen wegen dem Ukraine-Konflikt? Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 09.03.2022, 22.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Barraud (Regierungsrat, SZ). Bild: Manuela Jans-Koch (Morschach, 7. Dezember 2018)

Andreas Barraud, als Volkswirtschaftsdirektor sind Sie stark mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt. Wie bereitet sich der Kanton auf Ukraine-Flüchtlinge vor?

Die aktuell und in Zukunft involvierten Departemente und Ämter sind daran, Eventualplanungen zu erstellen. Im Vordergrund stehen nun Fragen der Unterbringung von Flüchtlingen in grösseren Einheiten, über welche der Kanton bei Bedarf verfügen könnte. Bund und Kanton stehen in engem Austausch. Um diese und weitere Fragen zu koordinieren, hat der Regierungsrat einen Sonderstab «Ukraine» eingesetzt, welcher seine Arbeit aufgenommen hat.

Mit wie vielen Flüchtlingen wird gerechnet für den Kanton Schwyz?

Wir richten uns da an den Zahlen, die uns der Bund zur Verfügung stellen wird. Zurzeit sind die Prognosen noch zu vage. Wir gehen zurzeit von einer Anzahl aus, die sich im Rahmen der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 bewegen könnte. Natürlich hängt dies auch davon ab, wie lange der Krieg in der Ukraine dauert, in welcher Intensität er weitergeführt wird und in welchem Zustand sich das Land nach dem Krieg befindet.

Hat Schwyz überhaupt die notwendigen Kapazitäten?

Ja, der Kanton Schwyz wird – im Verbund mit den Gemeinden – die erforderlichen Unterbringungs-Kapazitäten schaffen und zur Verfügung haben.

Können Privatleute auch einzelne oder ganze ukrainische Familien aufnehmen?

Ja, das können sie. Wir verweisen hier auf die Homepage der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (www.fluechtlingshilfe.ch), wo Privatpersonen erfahren, welche Bedingungen idealerweise erfüllt sein müssen, damit die Unterbringung gelingt. Wer eine Wohnung zur Verfügung stellen möchte, soll sich an die Wohngemeinde wenden. Kollektivunterkünfte ab zirka 50 Betten sind demgegenüber direkt dem kantonalen Amt für Migration zu melden.

Wie beurteilen Sie die Hilfsbereitschaft im Kanton?

Solidarität und Anteilnahme der Bevölkerung sind überwältigend. Es werden Waren und Güter gesammelt, Wohnraum zur Verfügung gestellt und auch viel Geld gesammelt. Gemäss diversen Einschätzungen sind jetzt Wohnraum und Geldspenden vordringlich. Entsprechend hat der Regierungsrat die Glückskette ebenfalls mit einem Beitrag von 300 000 Franken unterstützt.

Viele Leute auch im Kanton Schwyz sind wegen der Zukunft besorgt. Die Angst vor einem Atomkrieg, einem neuen Weltkrieg oder einer Umweltkatastrophe durch zerbombte AKW geht um. Macht Ihnen das auch Sorgen?

Ja, ich bin auch besorgt. Die Aussen- und Sicherheitspolitik des Westens ist derzeit eine Gratwanderung. Einerseits gilt es, die Ukraine auf allen Ebenen zu unterstützen. Andererseits sind Provokationen und damit verbunden eine weitere, militärische Eskalation möglichst zu vermeiden.

Sie sind Offizier. Wie schätzen Sie die Zukunft ein? Ist Frieden noch möglich? Was kann die Nato tun?

Kurzfristig ist die Situation verfahren. Kompromissbereitschaft ist beidseitig zurzeit kaum erkennbar. Das verkündete Ziel Putins, die vollständige Kapitulation der Ukraine, lässt wenig Verhandlungsspielraum. Vor diesem Hintergrund wecken die sogenannten «Friedensgespräche» in der aktuellen Phase kaum einlösbare Erwartungen. Immerhin sind diese Kommunikationskanäle offen und Gespräche finden statt. Sie sind unbedingt weiterzuführen. Leider wird erst mit zunehmendem Schaden und Leid der Druck hin zu einer allfälligen Einigung steigen. Dies Entwicklung mitanzusehen, ist schier unerträglich.

Für die SVP hat der Bundesrat die Neutralität aufgegeben. Wie beurteilen Sie das? Hätte der Bundesrat überhaupt anders reagieren können?

Nein, das Abseitsstehen bei den wirtschaftlichen und diplomatischen Massnahmen hätte keinen gangbaren Weg dargestellt. Die rechtliche Neutralität bleibt indes unbestritten und beinhaltet explizit auch, nicht Mitglied der Nato zu sein.

Was bedeutet es für die Schweiz und damit auch Schwyz, wenn Putin uns nun als «unfreundliches Land» bezeichnet?

Mit der Übernahme der westlichen Sanktionen war dies zu erwarten. In der Logik Putins sind alle «unfreundlich», die ihn nicht unterstützen, und wir wollen derzeit nicht zu jenen Staaten gehören, welche noch zu ihm halten. In diesem Zusammenhang ist es eindrücklich, wie viele Unternehmen die staatlich angeordneten Sanktionen auf freiwilliger Basis verstärken, indem sie ihre Geschäftstätigkeit usw. in Russland vorübergehend einstellen.

Was macht Ihnen als Wirtschafts- und Migrationsminister die grössten Sorgen?

Dass aus dem Krieg in der Ukraine möglicherweise ein Flächenbrand wird, der ganz Europa und die Welt in erheblichem Ausmass betrifft. Das wäre verheerend – kantonal, national, global. Dabei handelt es sich um ein Worst-Case-Szenario, dessen Eintretenswahrscheinlichkeit jedoch eher gering ist. Wichtig scheint mir im Moment, dass wir Ruhe und einen klaren Kopf bewahren, die verschiedenen Vorsorgeplanungen vorantreiben und nicht in eine operative Hektik verfallen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen