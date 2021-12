Interview So gelingt die Weihnachtsfeier trotz Impf-Stress in der Familie «Das Weihnachtsfest ist nicht da, um Probleme zu lösen,», sagt die Brunner Kniggetrainerin Donatella Mognol. Sie weiss, wie an den Treffen trotz Differenzen rund ums Impfen und Testen doch noch ein friedliches Miteinander möglich ist. Silvia Camenzind / Bote der Urschweiz Jetzt kommentieren 25.12.2021, 11.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie feiert man Weihnachten mit Verwandtschaft und Freunden harmonisch, wenn pandemiebedingt die Meinungen auseinandergehen? Die diplomierte Kniggetrainerin, Imageberaterin und Visagistin Donatella Mognol, Brunnen, gibt Tipps, wie die Feiern auch in diesem Jahr gemütlich werden.

Die eine Hälfte der Gesellschaft ist geimpft, die andere nicht. Wie umschifft man das Thema an der Weihnachtsfeier?

Kommt das Thema Impfen oder Nichtimpfen auf den Tisch, kann man diplomatisch sagen: «Ich finde, das muss jeder und jede für sich entscheiden.» Man kann ablenken, indem man den Vorschlag macht, noch ein Glas Wein zu nehmen. Lässt eine Person mit dem Thema nicht locker, darf man sie darauf hinweisen, dass man heute Weihnachten feiert. Ich empfehle, ruhig zu bleiben.

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Wie gelingt es, das Zusammensein zu geniessen?

Am besten ist es, das Weihnachtsfest ohne zu viel Erwartungen locker anzugehen. Ideal ist es, wenn man einfach mit lieben Leuten einen schönen Abend geniessen möchte, ohne das Feierliche zu erzwingen. Das Weihnachtsfest ist nicht da, um Probleme zu lösen. Pro­bleme sollen in den Hintergrund treten. Wer das nicht kann, soll darauf verzichten, Familie und Freunde zu treffen.

Donatella Mognol ist Kniggetrainerin. Sie rät, an Weihnachten in Gesellschaft Ruhe und Grosszügigkeit zu bewahren. Bild: PD

Wie kann man das Thema wechseln, wenn es jemand nicht lassen kann und beginnt, über die Pandemie zu sprechen?

Es gibt so viel Gutes. Überlegen Sie, was das Jahr Gutes gebracht hat. Kramen Sie in der Kiste des Jahres, und holen Sie Positives hervor. Erzählen Sie von Schönem und Gutem, und wenn es nur die feinen Weihnachtsguetzli sind.

Was kann man machen, wenn jemand in der Gesellschaft angetrunken auf wunden Punkten von Personen herumhackt und so die Harmonie stört?

Das ist sehr schwierig, insbesondere wenn jemand angetrunken ist. Man sollte nicht auf die Provokation eingehen. Man sollte versuchen, abzulenken. Ist die Stimmung am Kippen, ist es die Gelegenheit, ein vorbereitetes Spiel durchzuführen.

Was braucht es Ihrer Ansicht nach zum Gelingen einer schönen Feier?

Alle sollen mit einer guten Laune an die Feier kommen. Wer griesgrämig und schlecht gelaunt ist, lehnt die Einladung ab. Stellen Sie keine Erwartungen an den Abend. Sollte jemand anwesend sein, den man persönlich nicht mag, macht man das Beste daraus.

Was geht gar nicht?

Kritisieren Sie nicht. Seien Sie tolerant und grosszügig gegenüber den Gastgebern und dankbar für die Einladung. Missionieren Sie nicht, wenn jemand kein Fleisch isst oder keinen Alkohol trinkt. Es stimmt für die Person. Damit sollte man umgehen können.

Was sagt der Knigge zu Small Talk?

Small Talk ist eine Kunst. Es gibt Kreise, die diese nicht beherrschen. Es gibt Themen, die sollte man nicht ansprechen. Man sollte nicht über Geld, Krankheiten und Politik sprechen, wenn man die anderen Gäste nicht gut kennt und nicht genau weiss, welche politischen Meinungen sie haben. Man kann über Themen wie Sport, Kultur oder Bücher reden, über Hobbys wie Stricken, Reisen oder sogar über Kaffee. Erzählen Sie von Erlebnissen. Aber nicht den ganzen Abend über Kinder sprechen, wenn in der Gesellschaft auch Leute ohne Nachwuchs sind und auch nicht nur über den Job und dessen Erfolg oder Misserfolg.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen