Interview «Überrascht und enttäuscht» – jetzt äussert sich Polizeikommandant Damian Meier zur Einsiedler Fasnacht Der Schwyzer Polizeikommandant Damian Meier setzt auf das Gespräch. Auch wenn es in Einsiedeln nicht funktionierte. Jürg Auf der Maur 18.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Polizeikommandant Damian Meier ist selber Fasnächtler. Umso enttäuschter ist er von den Vorfällen am Güdelmontag in Einsiedeln. Bild: Jürg Auf der Maur (Schwyz, 17. Februar 2021)

Damian Meier, im «Blick» bezeichnet Sepp Trütsch die Einsiedler Fasnächtler als «Vollidioten». Würden Sie das auch sagen?

Damian Meier: Nein, einen solchen Ausdruck hören Sie von mir nicht.

Aber?

Ich bin selber fasnachtsaffin, nicht nur wegen meiner Luzerner Herkunft. Ich mache am Güdelmontag seit Jahren auch in Schwyz aktiv in einer Gruppe mit. Und meine Kinder sind mit den richtigen Gwändli ausgerüstet unterwegs. Kurz: Ich habe ein gewisses Verständnis, wenn es Fasnächtler in der fünften Jahreszeit juckt und sie auf die Strasse gehen und ihren Drang ausleben wollen.

Was bedeutet das konkret?

In den meisten Ortschaften ist es uns gelungen, dass die Covid-Regeln eingehalten wurden und trotzdem etwas Fasnacht stattfinden konnte. Etwas anders sah die Situation in Einsiedeln aus.

Die Polizei wurde überrascht. War die Polizeiführung zu blauäugig?

Das Ausmass hat uns tatsächlich überrascht. Wir hatten im Vorfeld eine Lagebeurteilung gemacht. Es war uns klar, dass Einsiedeln zu den Fasnachts-Hotspots gehört, wie etwa Schwyz oder Brunnen. Wir versuchten, zu analysieren, was passieren könnte. Deshalb waren wir ja auch mit Spezialpatrouillen unterwegs.

In Einsiedeln lief es aus dem Ruder.

Wie gesagt, es kamen viel mehr Leute an den Sühudi-Umzug, als wir erwartet hatten. Und viel weniger Leute hielten sich an die Coronamassnahmen, als wir dachten oder wir aufgrund von Erfahrungen am Schmutzigen Donnerstag oder in anderen Ortschaften erwarten durften. Das hat uns nicht nur überrascht. Es hat uns auch enttäuscht.

Was hätte die Schwyzer Polizei anders gemacht, wenn die Lageeinschätzung im Voraus anders gewesen wäre?

Wir wären mit einem grösseren Polizeiaufgebot in Einsiedeln vor Ort gewesen.

Waren Sie also doch zu blauäugig?

Die ersten Fasnachtstage gaben uns mit unserer Strategie recht. Es geht ja nicht um eine schwere Form von Delinquenz, sondern um Übertretungen. Da muss man die Relationen schon im Auge behalten. Wir sollten die Leute überzeugen, dass sie Regeln einhalten, und nicht einfach nur Bussen verteilen. Wir setzen auf Appellieren und Sensibilisieren. Das hatte bisher funktioniert. Wir kamen nicht einfach mit der Brechstange. Das ging aber in Einsiedeln am Montag nicht auf.

Mit Folgen.

Ja, in einem solchen Moment muss die Polizei einen Zacken zulegen und Bussen verteilen. Das haben wir gemacht. Es wurden 100 Bussen verteilt. Das hat die Situation entschärft.

National gibt es nun negative Schlagzeilen. Verstehen Sie diese Kritik? Man schreibt von Unterberg, den Demos, dem Jodel-Event und nun von der Fasnacht.

Man muss schon aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Auch wenn alles mit Covid zu tun hatte: Die Situationen unterscheiden sich stark. Ich verstehe den Ärger von Fasnächtlern, die ihre Lust andernorts nicht ausleben konnten und nun die Bilder von Einsiedeln zur Kenntnis nehmen mussten. Aber: Wir haben keine Ausgangssperre. Wir dürfen uns frei bewegen. Dennoch: Was in Einsiedeln passierte, ist ärgerlich und enttäuschte mich.

War es so dramatisch, wie die Filme und Fotos in den sozialen Medien den Eindruck erwecken?

Es stimmt, auf Fotos sieht es je nach Winkel schnell dramatisch aus. Aber es war schon eine heikle Situation. Ich war per Funk und Telefon mit den Leuten vor Ort in Verbindung. Ich habe mitbekommen, wie aggressiv die Lage vor allem am Abend war.

Hunderte Fasnächtler ziehen durch Einsiedeln. Bild: Benno Kälin Tausende Zuschauer verfolgen den Umzug am Strassenrand Bild: Leser Markus Liebich Bild: Leser Markus Liebich Bild: Leser Markus Liebich Bild: Leser Markus Liebich Bild: Leser Markus Liebich Bild: Leser Markus Liebich Bild: Leserreporter Auch auf dem Hauptplatz in Schwyz fanden sich am Montagmorgen Fasnächtler ein. Bild: Leser Hubert Wallimann Bild: Leser Hubert Wallimann Bild: Leser Hubert Wallimann

Bekommen Sie auch Lob?

Ja. Wir erhalten viele gute Feedbacks, etwa aus Schwyz.

Richtig eskaliert ist die Situation in Einsiedeln dann am Abend. Waren das wirklich vorab Auswärtige?

Nein, es waren nur zu einem kleinen Teil Auswärtige. Die meisten stammen aus Einsiedeln oder der Region, wie wir festgestellt haben. Dass die Leute derart renitent und gewaltbereit gegen die Polizei waren, ist für mich der Tiefpunkt der Fasnacht 2021. Deshalb gingen wir restriktiv vor.

Video: Silvy Kohler

So viel Gewalt ist neu im Kanton Schwyz. Ist das ein Fanal? Heisst das, dass nun auch im Kanton Schwyz Gewalt gegen den Staat zunimmt?

Wir hoffen, dass sich die Situation nach Corona wieder beruhigt. Was wir am Montagabend erleben mussten, war im negativen Sinne aussergewöhnlich. Ich würde aus diesem Einzelfall aber auch nicht auf eine Tendenz schliessen. Ich gehe nicht davon aus, dass das ein Fanal ist. Es waren mehrheitlich stark alkoholisierte Jugendliche, die ganz offensichtlich Party feiern wollten, was zu den unschönen Bildern führte.