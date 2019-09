Am Donnerstag finden die letzten Tests der Warn-Anlage an der Axenstrasse statt. Womöglich geht die Strecke einen Tag später auf.

Ist die Axenstrasse ab Freitagmittag wieder offen? Am Donnerstag finden die letzten Tests der Warn-Anlage an der Axenstrasse statt. Womöglich geht die Strecke einen Tag später auf.

Die Axenstrasse ist nun seit sieben Wochen gesperrt. (Bild: Andreas Seeholzer, Bote der Urschweiz)

(see) Verlaufen die Tests erfolgreich, soll die Axenstrasse am Freitagmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Dies hiess es heute vom Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) auf Anfrage des «Boten». Das Bundesamt für Strassen (Astra) wird am Donnerstag konkret informieren, wann die Sperre genau aufgehoben wird.

Am 28. Juli hat sich am Axen zwischen dem Tunnel Gumpisch und dem Tunnel Stutzegg ein Steinschlag ereignet. Die Strasse wurde gesperrt und ist mittlerweile seit sieben Wochen für den Verkehr gesperrt.