Istanbul Neue Garaventa-Standseilbahn verbindet Asien mit Europa Garaventa hat in Istanbul eine neue Bahn in Betrieb genommen. Sie verkehrt vollständig unterirdisch. 07.11.2022, 13.13 Uhr

Frontansicht der neuen Standseilbahn. Bild: PD

Garaventa hat in Istanbul eine neue Standseilbahn gebaut, die nun kürzlich in Betrieb gegangen ist. Die knapp 750 Meter lange Standseilbahn Rumeli Hisarüstü–Aşiyan Füniküler bringt die Fahrgäste in 2,5 Minuten vom Bosporus - die Talstation befindet sich unter dem Meeresspiegel - zur technischen Universität. Dort steigen die Fahrgäste direkt auf die Metro ins Zentrum der Stadt um.

Die neue Standseilbahn, die einen Höhenunterschied von 82 Metern überwindet, bietet Platz für 200 Personen und befördert 3150 Passagiere pro Stunde. Die Seilbahn integriere sich nahtlos in das bestehende Verkehrsnetz Istanbuls, schreibt Garaventa in einer Mitteilung. Zum Investitionsvolumen macht Garaventa in ihrer Mitteilung keine Angaben.

Für Istanbul ist dies bereits die zweite urbane Standseilbahn von Garaventa: 2006 wurde die Standseilbahn Taksim–Kabatas eröffnet. (rem)