Jagd Schwyzer Regierung verärgert Parteien mit Revision des Jagdgesetzes massiv Im Kanton Schwyz gibt es Widerstand gegen die Revision der Jagd- und Wildschutzverordnung. Die Jäger würden kriminalisiert, heisst es. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Aufgabe wäre einfach gewesen. Ein vom Kantonsrat genehmigter Vorstoss verlangte, die Regierung solle zusammen mit der kantonalen Jagdverwaltung neu regeln, dass auf die Hochwildjagd künftig keine Hunde mehr mitgeführt werden dürfen. Was die Regierung nun aber vorgelegt hat, bringt die bürgerlichen Parteien regelrecht zum Schäumen.

Die Wortwahl in der nun abgeschlossenen Vernehmlassung lässt jedenfalls keinen Zweifel offen. FDP, SVP und Mitte lehnen die Vorlage so ab. Einzig die SP stellt sich hinter die Revision. Sie verlangt sogar in einem Zusatzantrag, dass künftig bestraft werde, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne ausreichenden Grund Wildruhezonen betritt.

Wenn es nach dem Schwyzer Kantonsrat und der Regierung geht, soll dieser kantonal geprüfte Jagdgebrauchshund nicht mehr auf der Hochwildjagd geführt werden dürfen. Bild: Andreas Seeholzer

Bürgerliche wollen keine Wildruhezonen

Gerade diese geplanten Wildruhezonen sorgen jedoch bei den anderen Parteien für massiven Ärger. Obwohl der Kantonsrat die Schaffung solcher Zonen schon mehrmals abgelehnt habe, werde nun versucht, diese durch die Hintertür einzurichten. Damit werde die Revision und der Auftrag des Kantonsrats «zweckentfremdet», was eine «Zwängerei» sei, kritisiert die FDP. «Das gewählte Vorgehen respektiert weder den Willen des Parlaments noch ist es im Sinne eines effizienten Ressourceneinsatzes durch die Verwaltung.» Durch die Schaffung von Wildruhezonen werde das «grundsätzlich freie Betretungsrecht von Wald und Weide» eingeschränkt. Das sei «unverhältnismässig und daher abzulehnen».

Bei der Mitte tönt es ähnlich. «Was nun vorliegt, geht weit über die Motionsforderung hinaus», heisst es. Die Mitte verlangt, «die Wildruhezonen ersatzlos zu streichen». Sobald nämlich Wildruhezonen in Kraft seien, würden die Anliegen der Land- und Forstwirtschaft nicht mehr berücksichtigt, ist die Mitte überzeugt.

Alle rechtlichen Vorteile gegenüber Infrastrukturbauten würden dann aufseiten der Schutzverbände liegen. «Und diese nutzen jede, aber auch jede Gelegenheit, um zulasten der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft einzuschränken und zu verbieten.» Mit der vorliegenden Revision sollen, so die Mitte, die Jäger «offensichtlich kriminalisiert werden». Wegen einem Einzelfall wie dem Abschuss eines Lamas dürfe nicht die ganze Gesetzesmaschinerie in Gang gesetzt werden.

SVP spricht von einer Misstrauensvorlage

Kein gutes Haar an der Sache lässt auch die SVP. Sie erklärt sich schon einleitend «ausgesprochen verärgert» und spricht von einer «Misstrauensvorlage». Seit 16 Jahren versuche die Regierung, eine Wildruhezone in ein Gesetz zu «schummeln», während von der Wolf- oder Luchsproblematik mit keinem Wort die Rede sei. Die Teilrevision führe «lediglich zu Kopfschütteln».

Die Vorlage sei ein Misstrauensvotum gegen alle Jägerinnen und Jäger. «Es wäre für die SVP ein positives Zeichen, wenn der Staat mit gleichem Enthusiasmus gegen Drogen und Asylmissbrauch nachregulieren würde.» Trotz früherem, mehrmaligen Widerstand, Wildruhezonen einzuführen, grenze dieses Vorgehen für die SVP «schon beinahe an Unverschämtheit», schreibt die Partei und spricht von «Respektlosigkeit gegenüber dem Kantonsrat».

Nur noch ausgebildete Hunde Nicht nur die Frage der Ruhezonen, auch die Regelungen zu den Jagdhunden stossen auf Widerstand. Die SVP nimmt «enttäuscht zur Kenntnis, dass der Regierungsrat und insbesondere das Amt offensichtlich nicht imstande» seien, «eine einfache Motion im Sinne vom Kantonsrat umzusetzen». Die Partei fordert deshalb, die Motion so umzusetzen, wie das die Absicht der Ratsmehrheit gewesen sei. Auch die FDP findet es unnötig, «dass der Regierungsrat die für die Hochwildjagd zulässigen Jagdhunderassen» bestimmen soll. «Es gibt keinen Grund, irgendwelche Hunderassen zu diskriminieren.» Es gelte der Grundsatz, «keine Hunde auf der Hochwildjagd» wortgetreu umzusetzen. Einzig ausgebildete Schweisshunde sollen ausgenommen sei. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht «unfähige» Hunde für Nachsuchen eingesetzt würden. «Vielmehr sollen», so die FDP, «einzig und allein ausgebildete Schweisshunde an der Hochwildjagd teilnehmen dürfen.» Die Mitte wiederum sagt Ja zum Hundeverbot, wenn sich dieses, wie in der Motion verlangt, ausschliesslich an die Hochwildjagd richte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen