Rekord im Tierpark Goldau: 462'000 Besuchende im Jahr 2021

Jahresbericht 2021 So viele Gäste wie noch nie – im Tierpark Goldau purzeln die Rekorde 462'000 Besucherinnen und Besucher zählte der Tierpark Goldau im vergangenen Jahr. Nach einem historischen Ergebnis wird die Führungsstruktur vereinfacht. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Der Natur- und Tierpark Goldau kann auf ein absolutes Jahr der Superlative zurückblicken. Das belegen die Zahlen, die im am Montag verschickten Jahresbericht für 2021 vorgelegt werden. «Mit 462'000 Besuchenden durften wir noch nie so viele Gäste in unserem Park begrüssen wie im letzten Jahr», freut sich denn auch Silvio Herzog, der Präsident der Verwaltungskommission.